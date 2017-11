Publiserv, între darea de seamă şi proiecte

Pisica moartă, la fosta conducere

Parc “extrem de îmbătrânit”, achiziţii sub semnul întrebării

Nici un angajat nu va fi disponibilizat în sezonul rece

Conferinţă de presă, ieri, la societatea Consiliului Locale – SC Publisesv SA, metodă de informare care se doreşte permanentizată, a declarat directorul societăţi, Valentin Ciobanu.

Cu larga participare a consilierului local prof. Mihai Obreja, am aflat ce îi reproşează actuala conducere fostei conduceri, unele nereguli, fără, însă, a intra în detalii, ci, mai degrabă, ci, mai degrabă, o arătare cu degetul, gen “avem informaţile”. Au fost detaliate doar acele teme care au apărut deja în presă, restul, de pildă subcontractări, unele achiziţii asupra cărora planează suspiciuni, sunt lăsate, cel puţin deocamdată, fără nume, cu promisiunea că “Referitor la societatile subcontractate de SC Publiserv SA in vederea efectuarii lucrariilor , vom reveni cu informatii zilele urmatoare”.

Am aflat de la dl. Valentin Ciobanu, director de un trimestru la această societate, că “Din luna iulie a acestui an, de când au fost schimbați reprezentanții Consiliului Local în AGA la societatea Publiserv, s-a realizat o analiză a modului de funcționare a acestei societăți și s-au corectat deficiențele, iar efectele au fost vizibile pentru locuitorii municipiului Piatra Neamț. S-a reușit astfel prioritizarea lucrărilor de asfaltare și s-a răspuns la majoritatea sesizărilor primite de la cetățeni. Pentru a eficientiza activitatea s-a întocmit un plan de măsuri care ne va ajuta să furnizăm servicii de calitate la prețuri competitive”.

A fost demarată procedura de achiziție pentru două autoutilitare basculantă, s-a făcut caietul de sarcini și strategia de contractare pentru a putea fi puse pe SEAP.

“Parcul auto al societății Publiserv este extrem de îmbătrânit, mai exact un camion de 16 t intră în procedura de casare în 2018, iar alte două în 2019. Toate mijloacele de transport la care am făcut referire au uzură fizică și morală, nu corespund tehnic și nici nu răspund normelor de poluare, existând riscul ca acestea să se defecteze oricând pe traseu, încărcate. Mai mult decât atât anul lor de fabricație fiind 1979, 1980 nu se mai fabrică piese de schimb pentru ele, iar cele care se găsesc sunt contrafăcute. De aceea, în urma referatului de necesitate realizat de cei de la parcul auto și după consultări cu persoane specializate, am decis că este absolut necesar să demarăm procedura de achiziție pentru două autobasculante. Prima este o autobasculantă 4X4 cu o capacitate de remorcare de 27 t, cu accesorii de deszăpezire care se pretează pentru efectuarea lucrărilor în oraș și transportul utilajelor aferente la locație. Mai mult decât atât, poate fi folosită la intervenții pe teren dificil, ceea ce ne ajută, fiind un oraș de munte. Prețul ei este de aproximativ 140 000 euro. A doua este o autoutilitară basculantă 8X4 cu accesorii de deszăpezire și poate fi folosită pentru transportul asfaltului, a agregatelor, iar pe perioada de iarnă la deszăpezire. Prețul acesteia este tot de aproximativ 140 000 euro”.

Societatea va achiziționa aceste camioane în leasing, asta înseamnă că la prețul camioanelor se va adăuga o dobândă și asigurarea CASCO care însumează aproximativ 26 000 euro pe camion pe toată durata contractului de 5 ani, adică 430 euro pe lună.

“De unde vom avea bani, vă întrebați. După cum știți în 2014 Publiserv SA a fost în insolvență. La acea dată s-a contractat un credit de 3 milioane de lei pentru achitarea datoriilor la bugetul de stat și pentru plata administratorului judiciar. Creditul a fost acordat pe o perioadă de 3 ani cu o rată de 150 000 lei/lună. Ultima rată a fost în octombrie 2017. Dacă societatea a putut plăti la timp ratele la credit, sunt convins că vom putea achita și rata la leasing de 5 ori mai mică, mai exact în valoare de 27 000 lei. Pentru asfaltare, Publiserv SA deține un vibropartizator de ultimă generație Vogele, achiziționat în 2016 cu 200 000 euro și un vibrorepartizator asfalt MBU pentru străzi înguste și trotuare.Cu aceste utilaje și cu cele pe care intenționăm să le achiziționăm vom aduce plus valoare lucrărilor pe care le executăm și vom eficientiza activitatea societății”, a declarat Valentin Ciobanu, director SC Publiserv SA.