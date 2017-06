Protestul Grefierilor a ajuns și în Neamț

* Grefierii din județul Neamț s-au raliat celor din București și din țară și au protestat împotriva proiectului Legii salarizării unitare * Nemulțumirilor deja existente și cauzate de nerecunoașterea drepturilor profesionale li s-au adăugat unele noi, legate de calculul necorespunzător al veniturilor * Ministrul justiției și-a manifestat public susținerea pentru rezolvarea acestor probleme, însă nu a făcut nici un demers în acest sens

Miercuri, 31 mai 2017, între orele 12 și 13, grefierii din tot județul, mai exact secțiile civile și penale de la judecătorii și tribunale și-au întrerupt activitatea și au ieșit în stradă în semn de protest, dezamăgiți fiind de modul în care sunt nedreptățiți prin proiectul Legii salarizării unitare, dar mai ales prin faptul că nu au fost consultați sau măcar ascultați în ceea ce privește cuprinsul noii legi, al cărei inițiator este tocmai ministrul justiției.

În condițiile în care nu au reușit să-și rezolve problemele cu ministerul nici prin protestul de la nivel național de toamna trecută, grefierii au sperat că li se va face dreptate măcar în privința salariilor, prin acest proiect de lege, care a fost trimis în Parlament spre aprobare, fiind deja discutat în Camera Deputaților. Cu toate acestea, se pare că tocmai prin noua Lege a salarizării, o mare parte din categoria profesională a grefierilor este nedreptățită.

Motivul principal al protestelor: lipsa de comunicare cu ministerul

Contextul protestelor reprezintă nemulțumirea față de grila de salarii propusă, considerându-se că ierarhizarea este incorectă, iar coeficienții – necorespunzători, astfel încât veniturile grefierilor de ședință și a specialiștilor IT ar urma să scadă, ceea ce, pe de o parte, ar fi defavorabil acestora raportat la salariile celorlalți grefieri, iar pe de altă parte ar fi incorect, având în vedere principiul conform căruia, dacă printr-o lege nouă unele venituri ar trebui să scadă, se păstrează cele actuale.

Toate aceste lămuriri și alte detalii suplimentare le-am aflat de la doamna Lăcrămioara Stejar, grefier-șef la Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Neamț, dar și un adevărat lider de Sindicat al Tribunalului Neamț și al judecătoriilor din circumscripție: „Din anul 2018 există riscul să scadă salariile, întrucât aplicarea sporurilor revine ordonatorului de credite și acesta poate să condiționeze acordarea lor în funcție de bugetul pe care îl are la dispoziție. Este pentru prima dată când în lege nu se prevede ca, pentru salariile aflate în plată să se păstreze salarizarea care este profitabilă, lucru care ar putea să afecteze și alte categorii profesionale“, a precizat doamna grefier-șef.

Din discuțiile purtate atât cu șeful de Sindicat din Neamț, cât și cu doamna Ștefania Teleman, grefier la Curtea de Apel București – Secția a VII-a civilă și președintele Federației Projust, proiectul a avut numeroase amendamente din partea organizațiilor sindicale din țară și din București, însă acestea nu au fost luate în considerare, mai mult decât atât, ministerul a refuzat să comunice cu grefierii în acest sens, după cum afirmă doamna Ștefania Teleman: „Nu am fost primiți la nici o discuție/negociere pe tema salarizării!“.

Protestele vor continua până la remedierea situației

Doamna grefier-șef de la Neamț consideră că protestele vor continua, atât timp cât situația persistă, iar grefierii nu au mari speranțe nici în acest caz: „Cel mai probabil nu vom rezolva nimic așa, poate doar prin neparticiparea grefierului de ședință la ședința de judecată. Domnii judecători ne susțin, astăzi decalându-se cu o oră toate ședințele, datorită protestului la care participăm de nevoie, pentru a ni se face dreptate“, a precizat Maria Moroșanu, grefier cu 22 de ani vechime la Tribunalul Neamț.

În ciuda tuturor demersurilor făcute de grefieri de-a lungul timpului, se pare că, din păcate, aceștia reprezintă o categorie profesională defavorizată în cadrul Ministerului Justiției, având în vedere că nu sunt ascultați nici în mod curent, nici atunci când se ajunge la proteste: „La modul declarativ, ministrul justiției a afirmat că este un susținător al amendamentelor noastre, dar, în realitate, nu a susținut cauza noastră și, poate și din acest motiv am ajuns în această situație. S-a dat un comunicat vineri la Ministerul Justiției prin care s-a spus că se continuă susținerea noastră, însă totul este la nivel declarativ, ministerul nefiind interesat de punctul de vedere al salariaților care sunt afectați. Și nu poate afirma ministrul justiției că nu a avut cunoștință de nemulțumirile noastre, întrucât noi le-am făcut publice prin sindicate înainte de a fi făcută publică legea“, a adăugat doamna grefier-șef.

Cine sunt grefierii și care este rolul lor în Justiție

Despre rolul important al grefierilor în instanțele judecătorești din România a făcut precizări relevante aceeași doamnă Lăcrămioara Stejar, grefier-șef și liderul Sindicatului Neamț: „După judecători, noi suntem direct implicați în înfăptuirea actului de justiție, fiind următorii după magistrați și asistenți judiciari, așadar am fi fost îndreptățiți să fim în grila de salarizare următoarea categorie care să fie salarizată imediat sub nivelul acestora, raportat și la atribuții, la importanța muncii, și la interdicțiile funcției, și la responsabilitatea civilă și penală pe care o avem prin munca pe care o desfășurăm, neavând voie să desfășurăm alte activități și nici timpul necesar. Volumul de muncă zilnic este foarte mare, numărul angajaților este foarte scăzut și, din pricina multiplelor sarcini pe care le avem de îndeplinit, este necesară efectuarea orelor peste program, pentru care nu suntem remunerați“.

Maia Cristina MOROȘANU