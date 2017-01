Programări de infarct la Cardiologia din Policlinică

*Tocmai prin martie sunt locuri pentru bolnavii care abia au obținut un bilet de trimitere * Există și o rază de speranță pentru mai bine: din februarie, Spitalul Județean va avea încă în medic specialist cardiolog * Sunt speranțe și pentru achiziționarea unui electrocardiograf, extrem de necesar în ambulatoriu

O consultație cardiologică poate fi temporizată pentru pacientul care nu reprezintă o urgență, dar parcă e cam mult ca asiguratul să fie obligat să aștepte până la primăvară! Cine dorește acum o programare, poate primi consultație de specialitate tocmai în luna martie. Până atunci sunt primiți bolnavii care așteaptă de prin toamnă să ajungă în fața unui doctor care să e recomande un tratament.

Din cauza deficitului de personal medical superior, cabinetul de Cardiologie din Ambulatoriul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț funcționează numai dimineața, de luni până joi. Consultațiile sunt acordate, prin rotație, de patru medici, aceiași care asigură și permanența în cadrul secției de specialitate din spital alături de șeful secției, care nu are program de ambulatoriu.

Nici serviciile medicale care pot fi decontate de CAS nu cuprind o paletă prea generoasă, și nu din cauza legislației, ci a dotării deficitare a ambulatoriului.

Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț are încheiat contract cu CAS Neamț pe partea de ambulatoriu pentru electrocardiografie (EKG) de efort la persoanele fără risc cardiovascular înalt, EKG standard, electrocardiografie continuă 24 de ore, holter), monitorizare hemodinamică prin metoda bioimpedanței toracice și pulsoximetrie. Dr. Silviu Verzea, director medical al SJU Neamț, ne-a declarat că anul acesta a fost inclus pe lista de dotări un ecograf pentru cabinetul de Cardiologie din Ambulatoriu, urmând să fie identificate sursa de finanțare pentru lista de investiții întocmită.

„Avem o rază de speranță că va fi mai bine, atât pe partea de dotări, cât și în ceea ce privește asigurarea cu personal medical de specialitate. Am făcut pentru anul acesta un necesar de aparatură și am inclus pe lista de investiții și un ecograf pentru cabinetul de Cardiologie din Policlinică. Normal ar fi ca bolnavii să poată beneficia și acolo de toate investigațiile necesare pentru un diagnostic corect. Singurul ecograf pentru cardiologie pe care-l avem în spital se află în secția de specialitate din pavilionul chirurgical, unde ajung numai urgențele“, a precizat dr. Verzea.

Se pare că un pic mai bine va fi chiar de luna viitoare, când spitalul va angaja un cardiolog. Specialistul, pregătit la Iași, nu va putea acoperi în totalitate deficitul de personal superior, dar cu siguranță va ajuta mult la fluidizarea activității din spital, unde problematice sunt gărzile și acordarea consultațiilor în ambulatoriu. Este vorba despre o doctoriță care a terminat rezidențiatul la Iași și a promovat examenul.

„Ne-am bucurat că doamna doctor revine la noi, în sensul că a făcut rezidențiatul pe post solicitat de spitalul nostru și, iată, se ține de cuvânt și vine aici. Doamna doctor are doi copii și noi am considerat oportun să i se asigure și o locuință de serviciu, motiv pentru care am luat legătura cu domnul primar și avem certitudinea că problema se va rezolva“, a mai spus dr. Verzea.

Tot din februarie, spitalul se va îmbogăți și cu un radiolog, sectorul de imagistică fiind, de asemenea, unul extreme de vitregit din prisma asigurării personalului medical.

Geanina NICORESCU