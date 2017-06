Profesorii, nemulțumiți de Legea salarizării: „Din 12 iunie închidem școlile și nu încheiem mediile“

Sindicaliștii din învățământ au protestat în fața Parlamentului, nemulțumiți de salariile pe care Guvernul le pregătește prin noua Lege a salarizării.

„Am participat la această acțiune și trebuie să spun că protestul de ieri nu a fost autorizat de Primăria Capitalei. Cei de acolo au refuzat să ne dea avizul pe motiv că ar fi fost prea multe categorii sociale care s-ar fi adunat să protesteze în același loc. O inepție! Ni se pun bețe-n roate! Nu mai era nimeni atunci când ne-am dus noi. Să ne pedepsească dacă am încălcat vreo lege, dar nu ni se pare corect ceea ce se întâmplă. Și domnul președinte Iohannis văd că are anumite preferințe în ceea ce privește categoriile sociale, a uitat că a fost profesor… Din păcate și această guvernare lasă învățământul în derizoriu, motiv pentru care ieri am hotărât ca săptămâna viitoare să lansăm un referendum în rândul cadrelor didactice și, dacă vom obține feedbackul de la colegii noștri, începând cu 12 iunie, vom închide școlile. Nu e un lucru simplu, este o acțiune destul de fermă. Dar dacă și colegii noștri vor dori, vom trece la acțiune“, ne-a declarat prof. Gabriel Ploscă, președintele Sindicatului Liber din Învățământ (FSLI) Neamț.

Peste 200 de profesori au protestat miercuri în fața Palatului Parlamentului, anunțând că din 12 iunie s-ar putea să închidă școlile. Mai mult, fiind ultima săptămână de școală, se pune problema ca mediile să nu fie nici ele încheiate. După cum au anunțat liderii sindicali, nu este exclusă nici boicotarea examenelor naționale.

Protestul cadrelor didactice a fost programat în ziua în care urmau să se finalizeze discuțiile pe legea salarizării, urmând ca săptămâna viitoare să intre în plen.

„Nu ne-am înțeles la discuții; învățământul a rămas în continuare undeva în coada scării de salarizare, maximul care poate fi atins pe o scară de la 1 la 12 este 2,75, iar profesorul debutant are undeva în jur de 1,6 sau 1,7. Practic, dacă nu obținem acum o grilă corectă de salarizare, nu mai avem ce face după votarea legii“, a mai spus prof. Ploscă.

Potrivit draft-ului legii salarizării, angajații din educație ar urma să primească, până în 2022, măriri de salariu de peste 100%. Cei care vor beneficia cel mai mult de creșteri vor fi cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Un profesor cu studii superioare de lungă durată și cu gradul didactic I are, în momentul de față, un salariu de aproximativ 2.500 de lei. La anul, în 2018, acesta va ajunge să câștige cu 50% în plus, adică, peste 3.700 de lei, urmând ca până în 2022 să se ajungă la un salariu de bază cuprins între 4.300 și 5.500, în funcție de vechimea în învățământ. Conform Legii salarizării, un învățător sau educator cu gradul I didactic va primi până în 2022 un salariu mărit cu peste 100%. Mai exact, dacă acum primește lunar aproximativ 2.000 de lei, în 2018 va câștiga cu 50% în plus, adică puțin peste 3.000 de lei. Iar în 2022, în funcție de numărul anilor petrecuți în sistemul de educație, învățătorii vor primi un salariul cuprins între 4.000 și 4.400 de lei, lunar. Conform draft-ului proiectului de lege, acestor sume li se adaugă sporurile și vechimea, ce pot ajunge, împreună, până la 95%, în funcție de specificul fiecărei meserii și vechimea în muncă a angajatului.

Geanina NICORESCU