Profesorii de nota 10, la Titularizare 2018:

Ruginoasa, Cordun, Săbăoani și Roman

Anul acesta, potrivit rezultatelor publicate, ieri, de Inspectoratul Școlar Județean Neamț, 255 dintre cele 489 de cadre didactice participante la proba scrisă din cadrul examenului de Titularizare 2018 au obținut note peste 7, note care le deschid calea spre posturi de titulari pentru patru ani. Alți 158 de candidați au primit note între 5 și 7, ceea ce teoretic le dă posibilitatea obținerii de catedre ca suplinitori, însă rămâne de văzut dacă oferta din acest an va fi destul de generoasă în acest sens. Pentru 75 de cadre didactice, examenul a însemnat doar o experiență de concurs, fiind declarate respinse din cauza notelor sub 5, iar un candidat a avut teza anulată din cauza telefonului mobil prins asupra sa.

La acest concurs naţional de ocupare a posturilor didactice vacante în învăţământul preuniversitar au fost obținute doar 4 note maxime, trei dintre profesori fiind din rural: Apetrei V. Ramona – Limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii ( comuna Ruginoasa); Blaj V. Andreea Ioana – Limba și literatura română, elemente de pedagogie școlară ți elemente de de didactică generală aplicată disciplinelor din învățământul primar, (comuna Cordun); Susanu C. Cristina – Religie romano-catolică, (comuna Săbăoani) și Toader C. Cristina-Mihaela – Asistență Medicală Generală (maiștri instructori), (municipiul Roman)

Centrele de concurs au fost la Piatra-Neamţ: Colegiul Tehnologic „Spiru Haret ” și Colegiul Tehnic Forestier.

În 2017, rata de promovare a examenului de titularizare la nivel național a fost de 47,63%. Peste 31.000 de candidaţi au susţinut, săptămâna trecută, proba scrisă din cadrul.

La nivel naţional sunt disponibile peste 4.500 de posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată. Dintre acestea, 3.354 de posturi didactice/catedre vacante sunt în mediul urban şi 1.148 în mediul rural.

“Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.094), învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (882), muzică instrumentală (274) şi educaţie fizică şi sport (287)”, arată Ministerul Educaţiei Naţionale.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeteminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 25 și 26 iulie.

Contestaţiile la examenul de titularizare pot fi depuse de profesori până astăzi, 18 iulie, la ora 15.00.

Rezultatele finale ale se vor afişa la sediile inspectoratelor şcolare judeţene pe 24 iulie.

Geanina NICORESCU