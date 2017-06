Profesorii au suspendat greva, în ciuda faptului că se consideră umiliți

* Doar 16,87% dintre profesorii județului Neamț își asumaseră, prin semnătură, consecințele afectării examenelor naționale * La nivel național, procentajul semnatarilor pentru grevă abia s-a ridicat la 45,67%

Protestul din educație a fost suspendat „întrucât nu sunt întrunite condițiile legale de a declanșa greva generală la nivelul tuturor sindicatelor afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Învățământ“. Mesajul FSLI a fost transmis în teritoriu ieri, 12 iunie, când era programată prima zi de protest pentru situația în care cel puțin jumătate plus unul dintre cadrele didactice consultate prin referendum își asumau boicotarea examenelor naționale aflate, acum, în plină desfășurare.

Profesorul Gabriel Ploscă, liderul de sindicat al SLI Neamț, ne-a declarat că referendumul s-a soldat cu un eșec în județul Neamț: 1.199 dintre cadre didactice au semnat pentru grevă, din totalul celor 7.106 de salariați consultați. „Să ne înțelegem, greva nu a fost anulată, ea a fost suspendată. După începerea noului an școlar vom vedea ce pârghii vom utiliza pentru a ne exprima nemulțumirea față de prevederile noii Legi a salarizării. Noi, conducerea sindicatului, ne-am făcut datoria și le-am spus colegilor noștri ce se ascunde în spatele Legii salarizării, dar și care sunt consecințele unei greve, respective suspendarea contractului colectiv de muncă, astfel încât ei să-și asume greva cu toate riscurile. Tot timpul am procedat corect în relația cu membrii de sindicat, pentru ca ei să cunoască foarte bine și riscurile“.

La nivel național, în urma centralizării datelor primite de la sindicatele afiliate, reiese că 45,67% din totalul membrilor de sindicat FSLI au spus „da“ pentru grevă generală, începând cu data de 12 iunie 2017, un număr de 27 de sindicate afiliate având între 50% și 86% opțiune pentru această formă de protest. În această situație, nu sunt întrunite condițiile legale de a declanșa greva generală la nivelul tuturor sindicatelor afiliate la FSLI.

„Trebuie să spunem răspicat următorul lucru: faptul că nu sunt întrunite condițiile de declanșare a grevei generale nu înseamnă că salariații din învățământ sunt mulțumiți de Legea salarizării! Nemulțumirea lor este profundă! Încă o dată se demonstrează că, în ciuda faptului că sunt umiliți, dascălii pun pe primul plan interesul elevilor și nu doresc ca și aceștia să fie afectați. Conform hotărârii Colegiului Național al Liderilor FSLI din data de 31.05.2017, în perioada 06-09 iunie 2017 membrii de sindicat ai organizațiilor sindicale afiliate la federația noastră au fost consultați, prin referendum, pentru a-și exprima opțiunea cu privire la declanșarea grevei generale începând cu data de 12 iunie 2017. Este clar că guvernanților nu le pasă de personalul din învățământ, însă aceștia trebuie să ia în calcul faptul că protestele pot fi reluate după începerea anului școlar 2017-2018 și sperăm că ni se vor alătura atât elevii, cât și părinții acestora“, a transmis Colegiul Național al FSLI.

Afirmații defăimătoare la adresa tuturor cadrelor didactice venite de la un înalt demnitar al statului româ

În aceeași notă de protest, Biroul Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ protestează „împotriva declarațiilor jignitoare la adresa corpului didactic din România, făcute de Președintele Senatului, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu“. Este vorba despre afirmațiile acestuia: „programul nu e de opt ore pe zi în învățământul preuniversitar. Dacă pui la cap toate vacanțele, ai patru luni de vacanță pe an. Eu nu găsesc că sunt justificate unele din aceste majorări“. Sindicaliștii susțin că această atitudine denotă o necunoaștere crasă a legislației în domeniul educației, dar și a activității propriu-zise a întregului corp profesoral:

„Îi reamintim domnului Tăriceanu că, legal, un cadru didactic are dreptul la 62 de zile lucrătoare de concediu de odihnă, iar norma didactică de predare a unui cadru didactic nu trebuie confundată cu timpul legal de muncă. Nu trebuie uitat că, pe lângă norma didactică de 40 de ore/săptămână, personalul didactic prestează o serie de activități care nu intră în fișa postului și pentru care nu este plătit! Iar din cele 62 de zile de concediu, cele mai multe cadre didactice nu pot efectua nici jumătate din concediu, deoarece sunt implicate în diversele examene care au loc în perioada vacanței de vară. Este cu atât mai grav cu cât aceste afirmații defăimătoare la adresa tuturor cadrelor didactice vin de la un înalt demnitar al statului român, cel de-al doilea om în stat și șeful unuia dintre partidele politice aflate la guvernare. Este evident că, prin mesajul transmis, în calitate de șef al Senatului României, domnul Călin Popescu Tăriceanu demonstrează, încă o dată, că, pentru clasa politică românească, educația este doar o temă de campanie electorală, care, imediat după alegeri, este aruncată la «coșul de gunoi», singurele obiective urmărite în mod real de către politicieni fiind «binele personal». Acest «deziderat» colectiv, transpartinic, al aleșilor neamului este demonstrat și de noua lege de salarizare, prin care s-au grăbit să-și majoreze substanțial indemnizațiile de senatori și deputați, dar și indemnizațiile aleșilor locali.

Dacă singurul criteriu relevant în aprecierea importanței sociale a muncii unei întregi categorii socio-profesionale o reprezintă «programul zilnic de muncă și cât durează concediu», atunci, stimate domnule Președinte al Senatului României, singurele categorii care nu justifică nivelul de remunerație în raport de activitatea desfășurată sunt deputații și senatorii! Aceștia sunt singura categorie care au 4 luni de vacanță!“.

Geanina NICORESCU