Procesul daunelor din incendiul Vestel intră în linie dreaptă

Procesul pentru stabilirea daunelor în incendiul în care a murit un muncitor și care a năruit fabrica de lacuri Vestel din Săvinești intră în faza de judecată, după ce s-a stabilit completul. La repartizarea computerizată, dosarul a revenit mai întâi unei judecătoare care a depus cerere de abținere și în final i s-a retras dosarul, iar acum cauza este judecată de un alt judecător de la Judecătoria Piatra Neamț.

La termenul din data de 22 februarie s-a decis că dosarul poate fi judecat de completul condus de ultimul judecător, a cărui declarație de abținere a fost respinsă și s-a stabilit prima înfățișare pentru luna aprilie. În acest proces urmează să se stabilească nivelul daunelor cerute de părțile vătămate. În incendiul din 11 august 2014, care a izbucnit în fața atelierului mecanic al fabricii, a murit Iulian Chirilă (30 de ani), din Piatra Neamț, care a fost surprins înăuntru și nu a mai putut fi salvat de inginerul Liviu Teodorescu, cel care a vrut să-l scoată din atelier, dar nu a reușit din cauza flăcărilor mari și a temperaturii uriașe, acesta suferind arsuri la mâini și la față. Muncitorul a fost găsit de pompieri în atelier, carbonizat. În urma anchetei făcute de Inspectoratul Teritorial de Muncă Neamț s-a stabilit că dezastrul a fost produs în urma unor manevre necorespunzătoare a toluenului la transferarea acestuia dintr-un recipient în altul, cu nerespectarea normelor de securitate în muncă. Încărcarea electrostatică a produs o scânteie care a dus la explozia toluenului urmată de un incendiu care a distrus fabrica, prejudiciul fiind de circa 300.000 euro. Administratorul fabricii nu a avut pretenții de daune, întrucât firma fiind asigurată. Dosarul a fost completat de ancheta penală a parchetului și în luna noiembrie 2015 cauza a fost trimisă la instanță. Acuzații au primit, la finele anului trecut, sentințele prin care Iulian Buhăianu, ce era angajat ca manipulant la Vestel SRL, are o pedeapsă de un an și jumătate închisoare, cu suspendare, pentru ucidere din culpă, distrugere din culpă si nerespectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, air în perioada termenului de supraveghere el are de făcut 60 de zile de muncă în folosul comunității. Liviu Laurențiu Teodorescu, inginerul șef, are o pedeapsă de patru luni închisoare, cu amânarea executării pe o perioadă de doi ani, pentru nerespectarea normelor legale de securitate și sănătate în muncă. Al treilea inculpat, Mihai Sabin Trifescu, nu a fost present la proces și este judecat separat, fiind emis un mandat de aducere pe numele lui.

Sentința Judecătoriei Piatra Neamț nu a fost contestată, astfel că este definitivă. (C.I.)