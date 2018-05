Prins beat la volan, a primit aproape 3 ani închisoare cu executare

Un tânăr de 23 de ani din Borlești va face închisoare pentru că a condus beat și fără a poseda permis de conducere, în timp ce alți doi bărbați tocmai s-au ales cu dosar penal tot pentru conducere sub infuența băuturilor alcoolice.

Un tânăr de 23 de ani a fost încarcerat la Penitenciarul Bacău, în data de 9 mai, fiind condamnat de Judecătoria Piatra Neamţ la o pedeapsă de 2 ani şi 8 luni închisoare cu executare, pentru comiterea de infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului.

Alți doi tineri sunt cercetați după ce au fost prinși băuți în trafic. Unul dintre ei, în dimineața de 10 mai, în jurul orei 3:30, a fost depistat de poliţiştii Secţiei 14 Urecheni. Tânărul de 21 de ani, din Răuceşti, conducea un autoturism în timp ce se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, care a indicat o valoare de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cu o noapte înainte, și polițiștii din cadrul Poliţiei Municipiului Piatra Neamţ au depistat un bărbat, de astă dată de 27 de ani, din Botoşani, care conducea un autoturism din direcţia strada Lămâiţei către strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamţ, cu o alcoolemie peste limita legală. În urma testării alcooltest a conducătorului auto, a rezultat o valoare de peste 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost transportat la Spitalul Judeţean de Urgenţa Neamţ, unde i-au fost recoltate probă biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

Geanina NICORESCU