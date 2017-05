Primul eșec într-un meci oficial pentru CSM Ceahlăul

Voința Ion Creangă – CSM Ceahlăul 2-1 (1-0)

Stadion: Comunal, teren bun, vreme frumoasă, spectatori, cca. 250.

Voința: Dornescu – Rusu, Biciușcă, Fomin, Vlaicu – Tulbure, Tudor, Harbuzaru, Tofan – Cojocariu, Arusoaiei. Au mai intrat Tulpan și Nistor. Antrenor, Gheorghe Leonte.

CSM Ceahlăul: Chiruță – Catrinoi, Rotaru, Rusu, Albu – Pintilie, Barb – Vasile, Apostol Ungureanu – Lupei. Au mai intrat Șimon, Zaharia și Todiresei. Antrenor, Toader Șteț.

Arbitrii: Ionuț Toma – central, Cosmin Cercel, Lucian Popa – asistenți.

Observator: Ciprian Gheorghe.

CSM Ceahlăul a suferit prima înfrângere într-un joc oficial de la înființarea clubului, după 1-2, miercuri în deplasare cu Voința Ion Creangă, în manșa tur din semifinalele Cupei României, faza județeană. Băieții lui Toader Șteț, Vali Avădanei, Lidi Chertic și Florin Anton știau că la Ion Creangă îi așteaptă o partidă destul de grea, în fața celui mai valoros adversar întâlnit până acum, campioana județeană în exercițiu, o formație cu foarte multe trofee câștigate în ultimii ani, și așa a și fost.

Într-o atmosferă frumoasă, creată de fanii gazdelor dar și de suporterii veniți de la Piatra Neamț, și pe o bază sportivă destul de cochetă pentru nivelul ligii a patra, confruntarea de la Ion Creangă a început în nota echilibrului, cu un plus pentru oaspeți, care au arătat că stau mult mai bine în ceea ce privește condiția fizică. Ocazii de gol au fost, însă nu foarte relevante la cele două porți, iar echilibrul s-a menținut până în minutul 35, când elevii lui Gheorghe Leonte au deschis scorul. Harbuzaru a profitat de o nesincronizare între Rotaru și portarul Chiruță și a marcat pentru 1-0, rezultat care s-a menținut până la pauză. Tehnicienii pietreni au vorbit cu elevii lor la pauză, iar aceștia au ieșit ceva mai determinați de la vestiare, reușind să egaleze în minutul 60, prin atacantul Lupei. Nou intratul Șimon a creat o acțiune de atac excelentă pe partea stângă, după respingere greșită a unui adversar, a centrat în careu cu exteriorul, iar vârful Lupei, din două încercări, a marcat pentru 1-1. Egalitatea s-a menținut doar 4 minute, deoarece Voința a înscris din nou pentru 2-1, prin același Harbuzaru, un fotbalist cu mare experiență care a jucat mulți ani și la nivelul ligii a treia la CSM Roman, cel care a șutat plasat lângă bara din dreapta porții lui Chiruță. Gazdele au înscris din nou în urma unei greșeli colective a oaspeților, oaspeți care au încercat până la final să revină, dar nu au mai reușit, deoarece au întâlnit un adversar care a știut să facă presing. CSM Ceahlăul nu prea a mai reușit să-și impună jocul propriu-zis, unul de posesie, fiind angajați în jocul de uzură al celor de la Ion Creangă, o formație mai puternică din punct de vedere fizic, aspect care s-a văzut în duelurile unu contra unu.

Trupa pietreană a întâlnit cel mai valoros adversar întâlnit până acum, aspect apreciat la final și de tehnicianul Toader Șteț: „Un meci extrem de dificil, însă gazdele au câștigat meritat. Am lăsat de dorit la capitolul angajament. I-am atenționat că nu ne va fi ușor. Golurile primite au fost din cauza unor greșeli flagrante ale jucătorilor noștri. E un șoc pentru băieți, dar și pentru noi cei din staff-ul tehnic. Localnicii au condus cu 1-0 după o ieșire inoportună a lui Chiruță. Lupei a finalizat apoi o acțiune bună de atac, iar golul victoriei pentru gazde a venit pe o lipsă de concentrare în margine, unde au fost ușor depășiți 2 jucători de-ai noștri. Putem îndrepta lucrurile în retur, dar depinde foarte mult de evoluția noastră. Adversarul își va vinde scump pielea, sunt convins. Sper să evoluăm mult mai bine în manșa a doua“.

Avertizat în minutul 65, mijlocașul Sorin Pintilie va absenta în returul de la Piatra Neamț de săptămâna viitoare pentru cumul de cartonașe galbene.

Pentru Voința, succesul de miercuri este unul binevenit înainte de finalul campionatului la liga a patra, și îi conferă formației din Ion Creangă prima șansă la calificarea în ultimul act al competiției. „A fost un meci foarte disputat și bun, de nivelul ligii a treia. Chiar dacă am întâlnit un adversar din eșalonul 5, cred că CSM Ceahlăul este o formație foarte valoroasă, chiar pot spune de nivelul ligii a treia. Dar consider că și noi ne-am ridicat la pretențiile lor, în unele momente am fost peste ei, iar victoria este una meritată. Ne-au lipsit și nouă o serie de jucători importanți, dar cei care au jucat au făcut-o bine. Sunt mulțumiți de băieți, de rezultat, dar mai e un meci de jucat și deocamdată nu știe care va fi deznodământul. Cert este că venim la Piatra Neamț să jucăm fotbal, pe un gazon foarte bun, sperăm să avem și un arbitraj bun, și avem șansa noastră. Cred că și returul va fi la fel de echilibrat ca și partida tur, iar șansele de calificare sunt deocamdată egale“, a spus principalul gazdelor, Gheorghe Leonte.

Partida retur dintre CSM Ceahlăul și Voința se va juca miercuri, 24 mai, de la ora 18, pe stadionul Municipal din Piatra Neamț.

Voința mai speră la play off

La fel ca și CSM Ceahlăul, și Voința Ion Creangă luptă în actuala stagiune pe două fronturi, campionat și Cupa României. Dacă pietrenii și-au îndeplinit deja obiectivul în campionat, promovarea în liga a patra, trupa lui Gheorghe Leonte mai are de muncit în competiția internă, unde vrea să prindă locurile de play off. În acest moment, campionii de la Ion Creangă se află pe locul 7, la 8 puncte de ultimul loc de play off, însă prin jocul rezultatelor mai pot spera la poziția a patra, ocupată în acest moment de Moldova Cordun. Voința speră ca în penultima etapă, Cimentul Bicaz să învingă pe teren propriu pe Moldova Cordun, iar ea trebuie să câștige în restanța cu Teiul Poiana Teiului.

Antrenorul Gheorghe Leonte rămâne optimist până la final. „Șanse mai avem de play off, dar totul depinde de jocul rezultatelor. Sunt mai multe calcule, dar dacă e să nu fim acolo, atunci nu vom fi din cauza noastră. Am pierdut foarte multe puncte aiurea, cu echipe care nu trebuia, iar asta ne costă acum în clasament. Am avut și probleme de lot, la foarte multe partide nu am avut tot lotul la dispoziție, cum a fost și acum în cupă cu CSM Ceahlăul, iar rezultatele au fost mai modeste. Ne jucăm șansa până la final și sperăm să fim în play off, dacă nu – asta e“.

Voința Ion Creangă va sta în runda a 28-a, deoarece adversarul, Unirea Tămășeni, s-a retras din campionat și va obține cele 3 puncte la masa verde.

Cimentul s-a distrat la Brusturi

Flacăra Brusturi – Cimentul Bicaz 0-10 (0-6)

Cimentul Bicaz a făcut un pas uriaș către calificarea în finala Cupei României, faza județeană, după ce a câștigat de o manieră categorică manșa tur din deplasare cu Flacăra Brusturi. Elevii lui Cristi Luca nu au avut niciun fel de emoții în a se impune de terenul grupării de ligă a cincea, căreia i-a marcat 10 goluri, 6 în prima și 4 în repriza a doua. Patrichi și Pântea au reușit câte un hattrick, Nedelcu a marcat de două ori, Avram și Bordeanu și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor, fiind autorii golurilor pentru gruparea din Bicaz.

„Pentru noi a fost un meci ușor. Uneori ne-am mai relaxat, pentru că altfel scorul putea fi mult mai aspru. E o diferență însemnată de valoare și de experiență între noi și cei de la Brusturi. O să jucăm finala și este cea mai frumoasă performanță pentru mine de când sunt la Cimentul și mă bucur foarte mult“, a declarat la final antrenorul oaspeților, Cristi Luca.

Cimentul a început partida de miercuri cu Spiridon – Avram, Bălăjel, Bordeanu, Crețu, Morțun, Pascu, Patrichi, Pântea, Ungureanu și Zaiț, iar după pauză au mai intrat Nedelcu, Bârsanu, Țăpuc și Țurcanu.

De partea cealaltă, gazdele i-au avut pe teren pe Morărescu – Haripcă, Sergiu Drăgănescu, Dumitru Drăgănescu, Macovei, Obreja, Ionuț Olariu, Niculaie Olariu, Râpeanu, Ștefănoaia și Vițelaru, iar apoi a mai intrat Patrolea.

Returul se joacă miercurea viitoare la Bicaz, de la ora 18.