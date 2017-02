Primul eșec din 2017 pentru VC Unic

Penicilina Iași – Unic Piatra Neamț 3-0 (20, 16, 19)

Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț au pierdut primul meci oficial din 2017, după 0-3, sâmbătă în deplasare cu Penicilina Iași, în etapa a 17-a a diviziei A1. Din păcate, elevele lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod nu au reușit să obțină niciun punct din această confruntare, una foarte importantă, unde s-au întâlnit două dintre formațiile cu aspirații la locul 6 în clasament, după prima parte a campionatului. De această dată, tatăl, Dan Gavril, și-a învins fiul, Rareș Gavril, după ce în tur a fost tot 3-0, la Piatra Neamț, însă pentru Unic. Așa cum au anticipat, sportivele și antrenorii de la Unic au avut parte de un duel tare în dealul Copoului, unde au întâlnit una dintre echipele bune pe teren propriu, dacă ținem cont că în acest sezon Penicilina a făcut mai multe victime în propriul fief, printre care și CSM București. Cu un lot mai numeros, dar și cu jucătoare destul de valoroase, printre care și o serie de straniere, gruparea ieșeană a început bine partida de la sala Polivalentă, iar în primul set conducea deja cu 8-1, profitând și de jocul neinspirat al lui Dancu și compania. Oaspetele au încercat să revină, însă diferența de pe tabelă era una destul de mare, a fost apoi 16-6 în cel de-al doilea time out tehnic, pentru ca la final, Penicilina să se impună la o diferență de 5 puncte, scor 25-20, după 26 de minute de joc. Actul al doilea a fost mai echilibrat, s-a mers cap la cap până în cea de-a doua pauză tehnică, Unic a condus cu 16-15, însă paradoxal nu a mai făcut decât un punct până la final, și gazdele s-au impus în cele din urmă destul de categoric cu 25-16. Fără posibilitatea de a face schimbări în formula de bază, din cauza lotului foarte subțire, trupa pietreană a cedat definitiv ostilitățile în actul al treia, pe care Penicilina l-a condus de la un capăt la altul, a fost 6-3, 10-8, 21-13, pentru ca la final, tabela să arate 25-19. Formația lui Dan Gavril s-a impus așadar în minim de seturi, după 80 de minute de joc, și a reintrat în lupta pentru locurile 1-6, care duc în play off în partea a doua a campionatului, acolo unde mai speră să ajungă și CSM Lugoj, care sâmbătă a bătut cu 3-1 pe terenul lanternei, SCM Craiova. Formația ieșeană a ajuns la 21 de puncte, are cu două mai puține decât cea pietreană, iar astăzi va susține pe teren propriu restanța cu vicecampioanele de la CSM Târgoviște.

La Iași, Unic le-a avut în teren pe Pintea – Bobi, Dancu, Andreica, Hambele, Buz și Ciucu – libero, iar pe banca de rezerve s-au mai aflat Teleagă, Popârda și Bulai.

VC Unic rămâne momentan pe poziția a șasea în ierarhia internă, iar până la finele primei părți a campionatului mai are de disputat 5 partide, 3 pe teren propriu și două în deplasare. Sâmbătă, 18 februarie, voleibalistele de la Unic au parte de un alt derby al Moldovei, un meci la fel de greu, de această dată pe teren propriu cu Știința Bacău, formația de pe locul al treilea.

Rezultate, etapa XVII

Penicilina Iași – Unic Piatra Neamț 3-0 (20, 16, 19)

CSU Galați – Dinamo București 0-3 (-10, -15, -15)

SCM Craiova – CSM Lugoj 1-3 (23, -16, -20, -16)

Medicina Târgu Mureș – CSM Târgoviște 0-3 (-18, -20, -20)

SCM Pitești – Alba Blaj 0-3 (-12, -11, -12)

Știința Bacău – CSM București, s-a jucat ieri

Clasament

1.Alba Blaj 17 15 1 1 0 48p

CSM Târgoviște 16 12 1 0 3 38p Știința Bacău 16 12 0 2 2 38p CSM București 16 11 2 1 2 38p Dinamo București 17 9 2 1 5 32p Unic Piatra Neamț 17 7 0 2 8 23p Penicilina Iași 16 6 1 1 8 21p Medicina Târgu Mureș 17 6 1 0 10 20p CSM Lugoj 17 5 2 1 9 20p SCM Pitești 17 4 1 0 12 14p CSU Galați 17 1 0 2 14 5p SCM Craiova 17 0 1 1 15 3p

Volei

Volei Club o ține din eșec în eșec

CSM București – VCM LPS Piatra Neamț 3-0 (23, 18, 17)

Voleibaliștii de la VCM LPS Piatra Neamț au înregistrat încă un eșec în campionat, după 0-3, sâmbătă în deplasare cu CSM București, în etapa cu numărul 17 a diviziei A1. Cu moralul la pământ după rezultatele foarte modeste din actuala stagiune, elevii lui Nicu Buruș au plecat ca victime sigure în capitală, însă au început destul de curajos partida cu „tigrii“ de la CSM, iar în primul set au pus de foarte multe ori probleme mult mai tânărului adversar. Setul a fost unul echilibrat din primul până în ultimul minut, însă gazdele au fost mai inspirate în momentele cheie și s-au impus la limită cu 25-23, după 27 de minute. Din păcate, ratarea primului act i-a demoralizat și mai tare pe Iosif și compania, care în seturile 2 și 3, deși au avut evoluții destul de curajoase, nu au mai putut ține piept elevilor lui Iulian Pâslaru și Daniel Rădulescu, CSM s-a impus la 18 și la 17 și a câștigat destul de lejer cu 3-0, după o oră și 14 minute de la începutul partidei. Gruparea pietreană este singura care în această rundă nu a obținut niciun punct, toate celelalte jocuri care s-au disputat sâmbătă încheindu-se cu 3-2 sau 2-3. După această a 15-a înfrângere stagională, voleibaliștii pietreni au rămas cu doar 3 puncte pe ultima poziție în clasament, iar șansele de a se mai salva de la retrogradare s-au redus considerabil. La București, VCM i-a avut în sextetul de bază pe Răileanu – Veber, Boiko, Shymansky, Cersemba, Iosif și Ursache – libero, iar pe parcurs au mai intrat Florea, Stoenete, Martin și Dragomir. Runda viitoare, care va avea loc sâmbătă, 18 februarie, elevii lui Nicu Buruș vor evolua pe teren propriu în compania bănățenilor de la Caransebeș. Derby-ul etapei a 17-a, cel dintre Arcada Galați și Municipal Zalău, se va juca astăzi, de la ora 17, în timp ce liderul, Steaua București, a suferit cea de-a patra înfrângere stagională, după 2-3 pe terenul celor de la Tricolorul Ploiești.

Rezultate, etapa XVII

CSM București – VCM LPS Piatra Neamț 3-0 (23, 18, 17)

Tricolorul Ploiești – Steaua București 3-2 (-19, 20, -12, 23, 11)

Banatul Caransebeș – SCM Craiova 2-3 (-21, -21, 23, 22, -10)

Universitatea Cluj – Știința Bacău 2-3 (23, 23, -22, -14, -13)

Unirea Dej – Știința Baia Mare 3-2 (-22, 23, -23, 19, 13)

Arcada Galați – Municipal Zalău, se joacă astăzi, ora 17

Clasament

1.Arcada Galați 16 12 2 0 2 40p

Steaua București 17 12 1 2 2 40p SCM Craiova 17 11 2 0 4 37p Municipal Zalău 16 10 3 1 2 37p Tricolorul Ploiești 17 10 2 1 4 35p CSM București 17 9 1 2 5 31p Știința Baia Mare 17 4 1 4 8 18p Banatul Caransebeș 17 4 2 2 9 18p Unirea Dej 17 3 2 3 9 16p Știința Bacău 17 3 2 2 10 15p Universitatea Cluj 17 3 1 2 11 13p VCM LPS Piatra Neamț 17 0 1 1 15 3p

Handbal

HCF n-a putut ține pasul cu liderul

HCF Piatra Neamț – Rapid București 22-37 (9-17)

Handbalistele de la HCF Piatra Neamț au pierdut la o diferență de 15 goluri, scor 22-37, confruntarea de duminică cu Rapid București, în etapa a 15-a, a doua a returului diviziei A. Elevele lui Dan Valentin nu au putut ține pasul cu liderul și totodată cea mai puternică formație din seria A, Rapid București, care va promova la pas în Liga Națională. Încurajate de o galerie destul de numeroasă venită din capitală, giuleștencele nu au avut niciun fel de emoții în a se impune sub Pietricica, au condus ostilitățile pe teren din primul până în ultimul minut, au condus cu 17-9 la pauză, pentru ca la final să câștige confortabil cu 37-22. Vom reveni în ediția de mâine cu un material amplu de la această confruntare, cu rezultatele complete ale rundei a 15-a, dar și cu clasamentul din seria A.

Fotbal

CSM Ceahlăul a încheiat stagiul de la Sovata

Fotbaliștii echipei de ligă a cincea, CSM Ceahlăul Piatra Neamț, au încheiat duminică stagiul centralizat de 10 zile care a avut loc în stațiunea Sovata din județul Mureș. Acolo, elevii lui Toader Șteț, Vali Avădanei, Lidi Chertic și Florin Anton au avut câte două antrenamente pe zi, atât fizice cât și tehnico-tactice. După revenirea în localitate, Apostol și compania vor continua pregătirile la Piatra Neamț și vor începe și seria partidelor de verificare. Cu reacții de la acest stagiu montan vom reveni în ediția de mâine.