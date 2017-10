Primarul Dragoş Chitic admite: Piaţa ar putea fi preluată de către Primărie

Soluţia propusă de grupul consilierilor PSD, săptămâna aceasta, într-un comunicat de presă, drept răspuns pentru primarul Dragoş Chitic, pare să fie – cel puţin pe cotă de avarie – acceptată de către acesta. Grupul consilierilor PSD propunea: „Până la lămurirea lucrurilor cu licitația, noi vă propunem o soluție simplă, dar care implică răspunderea dumneavoastră, ca administrator al municipiului. Vorbim aici despre preluarea serviciului respectiv direct de către primărie, cu bani încasați direct de primărie, fără intermediari care să genereze costuri greu de controlat. Toată lumea ar avea de câștigat, dar mai ales comercianții şi clienții pe care acum îi deplângeți public, dar pe care nu i-ați avut în vedere când ați vrut să dați Piața unei societăți pe care ați trimis-o în insolvență.

Nu mai adăugăm aici că această variantă ar face tranziția mai usoară în momentul soluționării contestației”.

Dincolo de unele ironii, Dragoş Chitic a luat în consideraţie, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, această soluţie: „(…) A doua variantă este preluarea în administrare a Pieţei Centrale „Sf. Gheorghe” de către primărie, soluție ce are efecte mai puțin rapide în privința deschiderii obiectivului decât prima alternativă, cu Urban. Dar am convingerea că, printr-o mobilizare exemplară, am putea ajunge, dacă se aprobă această variantă, ca într-un termen de sub două luni, respectând, evident, prevederile legale în ce privește procedurile, să deschidem piața”.

Prima opţiune, este fireşte, CMI Urban: „Prima propunere se referă la administrarea pieței de către CMI Urban, procedură ce durează mai puțin, în 3-4 săptămâni Piața Centrală ar putea fi deschisă”, a spus primarul.

Pe lângă soluţii, Dragoş Chitic spune ca va sesiza Prefectura cu privire la votul consilierilor PSD-ALDE care se opun preluării de către CMI Urban şi că aştepată ca alte instituţii ale statului să se autosesizeze.

M.O.T.