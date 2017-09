Primăria Piatra Neamţ: S-a rezolvat problema gunoiului!

Problema ridicării gunoiului a fost rezolvată, anunţă Primăria Piatra Neamţ. „În această dimineață (ieri, nn) a fost ridicat gunoiul și de la ultimele două asociații restante, cerință exprimată de primarul Dragoș Chitic în urma întâlnirii pe care a avut-o miercuri cu șeful punctului de lucru al firmei Brantner”, se precizează într-un comunicat de presă trimis de municipalitate.

Pentru a se evita repetarea acestei probleme s-a stabilit și un plan de măsuri care este deja pus în practică.

Compartimentul specializat din primărie pentru Relația cu asociațiile de proprietari a luat legătura cu asociațiile restante pentru a verifica soldurile și motivele neplății facturilor și pentru a le solicita să facă o eșalonare la plata restanțelor.

„Am stabilit pentru joi, 5 octombrie, ora 11, o întâlnire cu asociațiile de proprietari care au datorii mari la plata facturilor de gunoi, în vederea medierii și rezolvării acestei probleme. La această întâlnire vor participa și reprezentanții societății Brantner împreună cu care vom încerca să găsim cele mai bune soluții, care să fie avantajoase pentru ambele părți” a declarat Dragoș Chitic.

În această săptămână o parte dintre asociațiile care au restanțe au făcut plăți parțiale și eșalonări ale datoriilor.

Este foarte important ca asociațiile de proprietari care înregistrează restanțe să își eșaloneze datoriile și să își respecte angajamentele asumate pentru a evita astfel de situații.

„Am văzut asociații care au și peste 50 de facturi lunare restante, ceea ce înseamnă că nu și-au achitat de mai mult de patru ani facturile de gunoi, lucru pe care îl consider complet nefiresc. Fac un apel și la populație, la preşedinţii asociaţilor de proprietari să înțeleagă că orice serviciu trebuie plătit. Deși am avut numeroase solicitări în ultimii ani şi chiar în ultimele luni, de creștere a tarifului la gunoi, am reușit să păstrăm un preț de 8,5 lei / persoană, mai mic decât în multe alte orașe din țară. Sunt localități unde prețul ridicării gunoiului plătit de populație este mai mare și cu 50 %, peste 12 lei de persoană.

Miercuri, Primarul Dragoș Chitic a avut o primă întâlnire la sediul Primăriei cu șeful punctului de lucru de la Piatra Neamț al firmei Brantner pentru a rezolva problema gunoiului neridicat de câteva zile de la cele aproximativ 100 de asociații de proprietari care înregistrează restanțe mari la plata facturilor. Aici se regăsesc şi asociaţii de propietari, şi asociaţii de locatari, chiar şi beneficiari ai serviciului de salubrizare care locuiesc în apartamente/garsoniere de serviciu.