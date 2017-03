Primăria Piatra Neamț, din nou pe valul parteneriatelor

În ședința ordinară din această lună, consilierii vor dezbate nouă cereri de parteneriate prin care municipalității pietrene i se solicită bani pentru unele evenimente locale și județene.

Federația Română de Volei dorește să folosească în mod gratuit Sala Polivalentă pentru antrenamente și meciurile din perioada 29 martie – 30 aprilie din cadrul finalelor Cupei României la Volei Masculin și Feminin. Pe lângă gratuitatea sălii – municipalitatea va plăti apa și energia, precum și personalul în această perioadă – se mai solicită și o sponsorizare de peste un miliard de lei vechi.

Așadar, parteneriatul presupune că Primăria Piatra Neamț să dea tot, iar Federația Română să ne onoreze cu prezența.

Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare“ dorește să marcheze 526 de ani de la prima atestare documentară a Curții Domnești, prin organizarea de ateliere meșteșugărești. Cum aceeași Curte Domnească, în urmă cu un an – nu are nici o importanță dacă a fost sau nu an electoral – a fost gazda unui festival medieval, cei 7.000 de lei solicitați probabil nu vor fi o mare problemă.

Școala Gimnazială „Elena Cuza“ a încheiat un parteneriat cu Facultatea de Istorie din București și dorește sponsorizarea cu 10.500 de lei pentru acest proiectele derulate în acest parteneriat, cât și pentru elevii selectați la concursurile de șah.

Tot sportul minții face obiectul și uneia dintre cererile depuse de palatul Copiilor Piatra Neamț, pentru organizarea Concursului Regional „Cupa Pietricica“ – 2.500 de lei.

Lada cu Zestre ar costa Primăria 20.000 de lei și va fi prezentată de Complexul Muzeal Neamț în luna mai, în cadrul unui festival.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu“ solicită 3.000 de lei pentru organizarea Concursului Național de referate și Comunicări Științifice „Ștefan Procopiu“.

Tot Palatul Copiilor mai solicită 5.000 de lei pentru concursuri – unul pentru educație în sănătate și altul regional, de tenis.

În fine, Liceul de Arte „Victor Brauner“ are nevoie de 9.500 de lei pentru un concurs devenit tradiție, „Carl Czerny“. (M.O.T.)