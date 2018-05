„Prietenii Pompierilor”, etapa județeană

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț au organizat și desfășurat în luna mai Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi “Prietenii Pompierilor” și “Cu viața mea apăr viața”. Ca în fiecare an, datorită participării numeroase – 75 cercuri de elevi “Prietenii Pompierilor”, respectiv 124 cercuri de elevi “Cu viața mea apăr viața” – concursurile s-au derulat pe parcursul a 10 zile.

Ieri, 30 mai 2018, s-a finalizat etapa județeană a Concursurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” în municipiul Piatra Neamț, pe Stadionul municipal „Ceahlăul”.

În cadrul acestei etape au fost implicați și voluntarii din cadrul Campaniei de voluntariat “Salvator din Pasiune”.

La start s-au prezentat 13 echipaje mixt/băieți și 12 echipaje fete, iar ca în fiecare an la această etapă au fost invitate să participe și trei echipaje de la școlile de educație incluzivă din municipiul Piatra Neamț, Roman și orașul Tîrgu Neamț.

În prezența doamnei prefect Daniela SOROCEANU, a inspectorului șef al Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Petrodava” al județului Neamț – Lt. col. Mihai Ciprian MITREA și a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Neamț au fost acordate cupe, diplome și materiale de informare preventivă.

Clasamentul final a fost următorul:

Categoria băieți/mixt:

LOCUL I – Școala gimnazială Girov;

LOCUL II – Școala gimnazială Brusturi;

LOCUL III – Școala gimnazială Grințieș;

Categoria fete:

LOCUL I – Școala gimnazială Girov;

LOCUL II – Școala gimnazială Pângărați;

LOCUL III – Școala gimnazială Grumăzești.

Școlile de educație incluzivă:

LOCUL I – Școala de Educație Incluzivă Piatra Neamț;

LOCUL II – Școala de Educație Incluzivă Tîrgu Neamț;

LOCUL III – Școala de Educație Incluzivă Roman.

ISU Neamț: „Conform regulamentului anul acesta se va organiza etapa națională pe timpul vacanței de vară a elevilor. Sperăm ca în urma centralizării rezultatelor la nivel national de către IGSU, cercurile clasate pe primul loc să se califice la etapa națională. Totuși județul Neamț va fi reprezentat și în acest an, având în vedere că etapa națională anterioară a fost câștigată de echipajul de băieți/mixt ai Școlii gimnaziale Brusturi, fapt ce le conferă calificarea la etapa națională din acest an. Menționăm că anul trecut echipajele de fete și băieți ale Școlii gimnaziale Brusturi au participat la Competiția Internațională a Tinerilor Pompieri ce s-a desfășurat în orașul Villach din Austria.”