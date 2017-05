Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc: Am cerut Guvernului să reglementeze prin ordonanță situația unei porțiuni de drum din municipiul Piatra Neamț

Deputatul PNL de Neamț Mugur Cozmanciuc și senatorul PNL de Neamț Eugen Țapu Nazare au transmis interpelări către Guvernul României prin care au solicitat să fie reglementată situația privind administrarea unui sector de drum din Municipiul Piatra Neamț.

„Stimate domnule Prim-Ministru, în municipiul Piatra Neamț există un sector de drum care creează dificultăți majore participanților la trafic, DN 15, km 308+860 – km 309+350 (prelungirea străzii Petru Movilă), care se află într-o situație precară. Din păcate, în acest moment problema nu poate fi rezolvată de cei din administrația locală deoarece această porțiune de drum, de câteva sute de metri, are o situația juridică incertă“, se arată în interpelarea cu numărul 306 transmisă de deputatul Mugur Cozmanciuc.

Președintele PNL Neamț, Mugur Cozmanciuc, și senatorul Eugen Țapu Nazare îi cer premierului Sorin Grindeanu să urgenteze emiterea Hotărârii de Guvern prin care se va reglementa administrarea porțiunii de drum menționată care să ducă la rezolvarea problemei.

„Grupul de consilieri locali PNL împreună cu primarul Dragoș Chitic au pregătit și transmis o solicitare similară către Guvern. Pentru a susține eforturile colegilor din administrația locală de a rezolva o problemă arzătoare pentru nemțeni alături de colegul meu, senatorul Eugen Țapu Nazare, am dublat eforturile și am cerut Guvernului să rezolve cu celeritate această situație. DN 15, respectiv tronsonul de drum de la intrarea în Piatra Neamț dinspre Bicaz, zona, „Ursuleți“, se află într-o stare precară, de aceea este nevoie urgentă de lucrări de reparații. Am încredere că cei de la Guvern vor înțelege că este nevoie de acțiune urgentă“, a mai declarat președintele PNL Neamț.