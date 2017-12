Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc: „Am cerut bani pentru județul Neamț din bugetul pe 2018”

Președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc a depus, din calitatea de deputat, peste 15 amendamente la proiectul Legii Bugetului de stat care au legătură directă cu județul Neamț.

PNL și parlamentarii liberali au depus în total peste 350 de amendamente la proiectul Legii bugetului de stat și 5 amendamente la proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale.

Unul dintre amendamentele importante susținute de PNL se referă la repartizarea 100% a impozitului pe venit către autorităţile locale, după cum urmează: 20% la bugetul local al judeţului, 58% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 22% în contul distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice – pentru a compensa pierderile de resurse bugetare în urma diminării impozitului pe venit de la 16% la 10%. Este vorba de sume care aparțin comunităților locale, fiind generate de oamenii care muncesc în respectivele comunități, care sunt folosite pentru dezvoltare și îmbunătățirea calității vieții lor.

”Alături de colegii parlamentari din PNL am inițiat și depus amendamente care se referă la finanţarea corespunzătoare a Autostrăzilor Unirii: Sibiu-Piteşti și Iaşi-Târgu Mureş. Ca parlamentar al regiunii Moldovei consider în continuare că este esențial ca lucrările la construcția Autostrăzii Unirii să demareze cât mai curând. De asemenea, am depus mai multe amendamente care prevăd dezvoltarea mai multor investiții în comunele din județul Neamț. Preocuparea mea pentru nemțeni și pentru dezvoltarea județului este constantă și susținută de acțiuni concrete”, a declarat președintele PNL Neamț Mugur Cozmanciuc.

Amendamentele Partidului Național Liberal pe Legea bugetului de stat pentru anul 2018 sunt următoarele:

Diminuarea deficitului bugetar cu 0,8% din PIB, pentru respectarea prevederilor europene în materie de deficit, prin creşterea eficienţei colectării veniturilor bugetare;

Repartizarea 100% a impozitului pe venit către autorităţile locale, după cum urmează: 20% la bugetul local al judeţului, 58% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, 22% în contul distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice – pentru a compensa pierderile de resurse bugetare în urma diminării impozitului pe venit de la 16% la 10%. Este vorba de sume care aparțin comunităților locale, fiind generate de oamenii care muncesc în respectivele comunități, care sunt folosite pentru dezvoltare și îmbunătățirea calității vieții lor.

Amânarea, cu 2 ani, a transferului de contribuţii în sarcina exclusivă a angajatului, pentru a asigura creşterea cu 25% a salariilor nete din sectorul public şi pentru a permite majorări ale salariilor din sectorul privat, iar nu pentru a fi diminuate.â

Amânarea, cu 2 ani, a măsurii Split TVA, astfel încât în acest răstimp OUG să fie respinsă în Parlament.

Majorarea punctului de pensie, aşa cum prevede Legea 263/2010, de la 1 ianuarie 2018 şi nu de la 1 iulie 2018. Este un drept legal al pensionarilor de actualizare a punctului de pensie cu rata inflației și creșterea salariului mediu brut. În toți anii din urmă actualizarea era operată începând cu 1 ianuarie. În caz contrar, chiar cu majorarea de la 1 iulie cu 10% promisă de PSD, pensiile vor beneficia de o majorare cu 30% mai mică decât cea la care sunt îndreptățiți pensionarii.

Eliminarea supra-accizei la carburanţi şi revenirea la nivelul accizelor de la data de 1 august 2017. Măsura trebuie să ducă la o diminuare a prețurilor la combustibili.

Suspendarea prevederilor OG nr. 4/2017, pentru un termen de 3 ani, prin care s-a impus suprafiscalizarea contractelor cu normă parţială de timp (part-time) la nivelul salariului minim brut în plată pe economie.

Suspendare prevederilor OUG nr. 60/2017, pentru un termen de 3 ani, prin care au fost lezate unele facilităţi ale persoanelor cu handicap.

Suspendarea unor prevederi ale OUG nr. 82/2017 în scopul majorării contribuţiei la Pilonul 2 de pensii administrate privat, la 6%.

Acordarea, pentru prima dată, în baza art. 8 din Legea nr. 1/2011 a 6% din PIB pentru educaţie.

Finanţarea, din bugetul asigurărilor de şomaj, a 5000 de locuri de muncă, în baza unei facilităţi prevăzute de legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă.

Amendamentele PNL la Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018:

Majorarea punctului de pensie, aşa cum prevede Legea 263/2010, de la 1 ianuarie 2018 şi nu de la 1 iulie 2018.

Majorării contribuţiei la Pilonul 2 de pensii administrate privat, la 6%.

Amendamentele PNL la Anexa 3 – principalii ordonatori de credite:

Finanţarea corespunzătoare a Autostrăzilor Unirii: Sibiu-Piteşti și Iaşi-Târgu Mureş.

Finanţarea mai multor programe în domeniul educaţiei: Şcoală după şcoală, Alimentaţie sănătoasă în şcoli, burse profesionale, contul educaţional.

La sănătate, am propus o finanţare mai bună din partea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru: asigurarea stocurilor de medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate în programele naționale cu scop curativ, pentru asistenţă medicală primară, pentru medicină de familie şi pentru transferuri de capital şi investiţii în infrastructura spitalicească.

Mugur COZMANCIUC

Deputat PNL Neamţ