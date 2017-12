Președintele PNL Neamț, mesaj de unitate: „Anul Centenarului să fie pentru zona Moldovei momentul în care începe construcția autostrăzii!”

Președintele PNL Neamț, deputatul Mugur Cozmanciuc, este unul dintre politicienii care au militat de-a lungul ultimilor ani pentru realizarea unor proiecte importante pentru zona Moldovei, ca parte a planului de celebrare a Centenarului Marii Uniri.

Cu ocazia Zilei Naționale, parlamentarul a transmis un mesaj puternic, prin care a reafirmat importanța vremurilor pe care le trăiește țara noastră, care ar trebui să reprezinte un punct de restart în mintea decidenților, dar și a cetățenilor.

”Astăzi, poporul român are nevoie mai mult ca oricând să rămână unit. Încrederea reciprocă trebuie să constituie temelia unei viziuni coerente, în care fiecare dintre noi să aibă un rol bine determinat. „Aripile” identităţii naţionale ale României trebuie să rămână puternice în ciuda unor evenimente consumate sub auspicii incerte. Evenimentele din ultimele săptămâni, care au fost generate în mare parte, din păcate, de cei care se află la conducerea acestei țări, au generat o tensiune în societatea noastră. Asistăm la o situație periculoasă, i-aș spune eu. La o situație în care oamenii buni, cetățeni responsabili, sunt luați în derâdere, iar asta cauzează furie. Prin măsurile recente luate de partidul care se află la putere, mulți dintre români s-au înfuriat și au decis să iasă în stradă, să își strige nemulțumirea. Au fost acțiuni legitime și îndreptățite, dar polarizarea pe care o sesizăm în acest moment în societate nu cred că ne va ajuta. PNL sancționează orice derapaj al actualei Coaliții de Guvernare, prin mijloacele democratice și constituționale pe care le are la dispoziție. De aceea consider că este nevoie ca fiecare politician trebuie să dea dovadă de mai multă responsabilitate, mai ales în acest punct important pentru țara noastră: aniversarea Centenarului Marii Uniri”, a declarat președinele PNL Neamț.

Deputatul Mugur Cozmanciuc subliniază faptul că anul 2018 nu ar trebui să însemne doar o serie de ceremonii, ci să fie considerat o oportunitate pentru a pune în practică proiecte concrete.

”România are nevoie mai mult ca oricând de un proiect de ţară, un proiect pe care l-a mai avut şi aici amintesc faptul că Moldova istorică a oferit un astfel de proiect în 1917, într-un moment de grea încercare pentru poporul român. Uitându-mă spre trecut, văd o istorie plină de încercări pentru România, cu dictatură regală, dictatură în regim de război, dictatură comunistă, care nu au slăbit fiinţa naţională. În anul Centenarului îmi doresc o Românie stabilă având în centrul ei cetăţeanul. Țara noastră nu are nevoie de egoism, şi, mai ales de egoism politic, nu are nevoie de lupte interne care să servească interese personale. Și dacă vor da dovadă de responsabilitate vor lua în calcul rezolvarea problemelor care au apărut pentru ca Autostrada Moldovei să prindă contur. În acest sens, i-am transmis o interpelare ministrului Transporturilor în care i-am cerut lămuriri cu privire la termenele prevăzute pentru rezolvarea problemelor, respectiv stadiul contractului de revizuire a Studiului de Fezabilitate pentru secțiunea Târgu Mureș – Ditrău și când va fi actualizat/completat Studiul de Fezabilitate, elaborat în anul 2011, pentru secțiunea Ditrău – Târgu Mureș și Secțiunea Târgu Neamț – Iași – Ungheni. Cu cât vom pune mai multă presiune pe cei de la ministerul Transporturilor și pe cei care se află la Putere avem speranța că lucrurile se vor pune în mișcare. Există un proiect de lege la Parlament, legat de Autostrada Moldovei, care urmează să fie discutat la Camera Deputaților. De aceea sunt încrezător că toți parlamentarii din această zonă au înțeles importanța acestui proiect și vor vota în consecință. Recent am solicitat ca în elaborarea Bugetului pe anul 2018 să fie inclusă Autostrada Unirii și să fie prevăzute sume reale la capitolul investiții. Zona de Nord Est are nevoie de cât mai mulți bani pentru investiții, pentru dezvoltare”, a mai completat președintele PNL Neamț.