Premierea olimpicilor, trofeul “Domnu’ Trandafir” şi oficialităţi la Sărbătoarea Şcolii Nemţene Educația nemţeană, pe culmile excelenței

Important, pe site-ul ziarului nostru găsiţi lista olimpicilor

Educaţia, placă turnantă pentru societate, a fost elogiată, ieri, la Sărbătoarea Şcolii Nemţene, găzduită de Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, în organizarea inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.

Prin premierea excelenţei a fost reiterată recunoaşterea calităţii actului educaţional la nivel național și international, exprimată prin rezultatele școlare bune și foarte bune obținute de elevi pe parcursul acestui an şcolar. Diplomele au fost înmânate, cu admiraţie şi recunoştinţă, de preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene. De altfel, este cunoscut faptul că proiectele educaţionale sunt susţinute constant de Consiliul Judeţean.

În deschiderea manifestării, un grup de elevi de la Liceul de Arte “Vctor Brauner” din Piatra Neamţ a intonat Imnul de Stat, solistă- Laura Ailenei, elevă olimpică la nivel naţional.

La Sărbătoarea Şcolii Nemţene s-a vorbit despre muncă, efort, perseverență și despre rezultate remarcabile. Rezultate aduse la superlativ de cadrele didactice care au îndrumat aceşti elevi sârguincioşi. De aceea, şi în cadrul acestei cea V-a ediţii a Sărbătorii Şcolii Nemţene au fost acordate distincţii şi la categoria Domnu’ Trandafir.

Dincolo de respectul pentru performanță, prof.dr. Viorel Stan, inspector şcolar general în cadrul inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ a subliniat, în cadrul Galei, că rezultatele elevilor înregistrate pe parcursul acestui an sunt cu totul şi cu totul deosebite. Cei trei piloni principali uniţi în jurul elevilor – şcoala, comunitatea şi părinţii – s-au reunit, astăzi, pentru a aduce glorie valorilor şcolii nemţene. “Sărbătoarea Şcolii Nemţene este o recunoaştere a valorii deosebite pe care o are şcoala nemţeană, valoare ce creşte an de an”, a subliniat prof. dr. Viorel Stan. Potrivit acestuia, olimpiadele și concursurile rămân o formă esențială de pregătire pentru trasee profesionale de succes, adunând, sub semnul unei pasiuni comune, discipoli și maeștri, profesori și elevi, studiu și efort intelectual.

Reușitele elevilor și profesorilor nemţeni au fost aplaundate la scenă deschisă, fiindu-le înmânate diplome de recunoştinţă. De asemenea, alături de discipoli au fost mentorii, la rândul lor fiind premiaţi pentru dăruirea manifestată faţă de educaţia elevilor.

Rând pe rând, au urcat pe scenă, pentru a-şi primi diplomele, elevii olimpici internaţional şi profesorii lor, dar au fost şi cazuri în care elevii nu au putut veni la festivitate pentru că sunt, deja, plecaţi în străinătate pentru examene la facultăţi cu renume, care ni-i “fură”, cel puţin pentru o vreme…

Întreaga festivitate- prezentată impecabil, la fel ca în fiecare an, de prof. Elena Preda, purtător de cuvânt la ISJ Neamţ- a exprimat dragostea pentru educație și pentru procesul de formare al generației de mâine.

Geanina NICORESCU