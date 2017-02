Premieră în județul Neamț: Așezări arheologice cercetate cu drona

*„Pe baza cadrelor luate din spațiul aerian au putut fi întregite planurile de cercetare pe care primii cercetători ai acestor așezări le-au publicat în literatura de specialitate“ (Dorin Nicola, directorul adjunct al Complexului Muzeal Județean Neamț)

O premieră în ceea ce privește cercetarea arheologică de teren din județul Neamț o reprezintă colaborarea dintre Complexul Muzeal Județean Neamț și prestigioasa Universitate „Friedrich Alexander“ din Erlangen-Nürnberg (Bavaria – Germania), inițiată încă de la sfârșitul anului trecut. Miza acestei colaborări o reprezintă cercetarea arheologică cu drona, dar și cu alte echipamente de ultimă generație. „Anul trecut a marcat o premieră în ceea ce privește cercetările arheologice de teren din județul Neamț. Este vorba despre colaborarea pe care cercetătorul nemțean Constantin Preoteasa a întreprins-o, alături de reputați specialiști din Germania și din Polonia, de la Universitățile Erlangen și Nürnberg, care au găsit, la rândul lor, înțelegere din partea Complexului Muzeal Județean Neamț pentru a desfășura cercetări arheologice cu dronă. Drona – pentru prima dată atestată de Institutul de Aeronautică din România – a fost pusă la dispoziție de către Universitatea din Erlangen. Cu ajutorul acesteia, au fost surprinse imagini asupra unor așezări preistorice din județul Neamț, respectiv cele de la Izvoare, Văleni, Gherăești sau Răucești. Pe baza acestor cadre luate din spațiul aerian au putut fi întregite planurile de cercetare pe care primii cercetători ai acestor așezări le-au publicat în literatura de specialitate. Cadrele au fost completate de cercetările geomagnetice, care au realizat scanarea magnetică a suprafeței așezării, oferind o imagine exactă a resturilor vestigiilor arheologice existente în acele așezări, pe baza cărora arheologii pot să înceapă o campanie de cercetare care produce imediat efecte în ceea ce privește elucidarea sau completarea unor planuri arheologice sistematice“, a explicat Dorin Nicola, directorul adjunct al Complexului Muzeal Județean Neamț.

Date importante privind starea obiectivelor de patrimoniu

Anul trecut, în perioada 5-8 decembrie, Complexul Muzeal Județean Neamț, prin intermediul Centrului Internațional de Cercetare a Culturii Cucuteni, a organizat, în colaborare cu Universitatea „Friedrich Alexander“ din Erlangen-Nürnberg, prin intermediul Institutului de Pre- și Protoistorie, colocviul internațional intitulat „Beyond Excavation. Geophysics, Aerial Photography and the Use of Drones in Eastern and South-East European Archaeology“.

Manifestarea a fost găzduită de către Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni din Piatra Neamț, beneficiind de contribuțiile a 54 de reputați specialiști ce activează în cadrul a 34 de instituții de cercetare prestigioase (muzeale, universitare și academice) din 8 țări europene.

Anul acesta, colaborarea cu specialiștii străini va continua, în prim-plan aflându-se atât vechile așezări arheologice nemțene, cât și așezările mai noi.

„Intenționăm să continuăm colaborările cu Universitățile Erlangen și Nürnberg pentru diagnostice arheologice în ceea ce privește așezările care nu au beneficiat încă de astfel de investigații. Ne referim la așezările de la Grumăzești – Deleni, Lunca – Poiana Slatinii (cea care a oferit cea mai veche datare în ceea ce privește exploatarea sării în preistorie), Țolici – Hălăbutoaia, așezările de la Traian – Dealul Viei și Traian – Dealul Fântânilor, dar și în ceea ce privește așezările mai noi. În urma acestor cercetări, Complexul Muzeal Județean Neamț va fi beneficiarul unei mari cantități de bunuri arheologice, de mare importanță pentru istoria națională. Acestea vin să ofere colectivului de cercetare posibilitatea de a inventaria, conserva și pune în valoare un patrimoniu deosebit, care completează părți uneori necunoscute din istoria noastră“, a adăugat Dorin Nicola.

În opinia specialiștilor de la Complexul Muzeal, prin intermediul unor astfel de demersuri pot fi obținute date deosebit de importante pentru autoritățile locale și centrale cu privire la amplasamentul obiectivelor de patrimoniu, forma și dimensiunile acestora, intensitatea locurilor specifice diferitelor epoci și civilizații, gradul de conservare al vestigiilor și anumite caracteristici ale mediului natural, putând fi luate măsuri de protejare, cercetare și valorificare a patrimoniului.

Irina NASTASIU