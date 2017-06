Prefectul intră în polemică cu primarul de Roman în jurul avariei care a lăsat orașul fără apă

Am constatat, cu oarecare surprindere, încercarea lamentabilă a domnului Lucian Micu de a ascunde adevărul în ceea ce privește modul în care a fost încălcată legea de Primăria Roman atunci când a fost eliberată autorizația de construire a parcării supra-etajate din zona Pieței Centrale.

Chiar documentele făcute publice de acesta, și care au stat și la baza emiterii raportului de control al Prefecturii Neamț, arată fără echivoc faptul că reprezentanții Companiei Județene Apa Serv au solicitat expres în aviz devierea rețelei de apă potabilă și canalizare (punctul 7 din avizul 3067/28.05.2012) care există sub lucrare.

Fără a face referiri la investiție, îl întreb public pe domnul Lucian Micu:

– A fost realizat un proiect tehnic de deviere a rețelei de apă potabilă și canalizare conform mențiunii la punctul 7 din avizul Apa Serv? Dacă da, vă rog să prezentați urgent acest proiect.

– Dacă nu există, cum a fost eliberată autorizația de construire fără ca documentația depusă de executant să fie completă, adică să conțină și proiectul de deviere a rețelei de apă potabilă și canalizare cerut de Apa Serv?

Raportul corpului de control al prefectului arată că punctul 7 a fost ignorat cu bună știință de către reprezentanții Primăriei Roman, nefiind realizată devierea rețelei de apă potabilă și canalizare. Totodată, în urma intervenției Apa Serv la conducta de alimentare cu apă, în urma avariei de sâmbătă, s-a constatat și faptic că nu a fost realizată lucrarea de deviere, potrivit prevederilor avizului.

Nu doresc să intru într-o polemică sterilă cu domnul Lucian Micu. Vreau însă să îi asigur pe romașcani de buna credință a controlului efectuat la Primăria Roman, control în urma căruia nu am dorit neapărat să găsim vinovații pentru avaria care a lăsat 50.000 de oameni fără apă, timp de o zi, ci să găsim mai degrabă soluții pentru ca astfel de situații să nu se mai întâmple.

De aceea am cerut și reprezentanților Apa Serv să prezinte, în regim de urgență, soluții realiste prin care eventualele intervenții la rețeaua de apă potabilă și canalizare a orașului să nu mai conducă la sistarea apei către populația municipiului Roman.

Pentru susținerea celor menționate mai sus, este elocvent avizul Apa Serv și, mai exact, punctul 7 al acestuia.

Cu stimă,

prefect Vasile Panaite