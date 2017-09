PNL Neamţ la ora marilor foieli

Este uşor de sesizat că unele dintre puţinele comunicate de presă care vin dinspre PNL nu mai poartă semnătura preşedintelui Mugur Cozmanciuc, iar declaraţia făţişă de susţinere pe care deputatul nemţean a făcut-o la alegerile din partid pentru Cristian Buşoiu, a adâncit ruptura care existăchiar dacă nu se recunoaşte – în tabăra PNL Neamţ. La Roman, tabăra senatorului Ţapu este destul de puternică. Eugen Ţapu a avut probleme de sănătate care l-au ţinut vreo tei săptămâni departe de activitate, dar asta a nu a împiedicat circulaţia nici unui zvon. De pildă, o eventuală debarcare a lui Cozmanciuc, ba chiar posibilitatea ca cineva din interior să ceară dizolvarea organizaţiei la nivel de conducere- apoi apariţia în spaţiul public a unor informaţii, e adevărat, mai puţin de crezut: cum ar fi de exemplu, să fie preşedinte PNL Neamţ Dragoş Chitic şi consilierul local PNL Romel Bârjoveanu să preia organizaţia municipală. Însă Dragoş Chitic, preşedintele PNL Neamţ, nu-şi doreşte nici pe departe preşedinţia la organizaţia judeţeană, în condiţile în care este primar de Piatra Neamţ şi vrea să se ocupe şi din punct de vedere politic doar de municipiul Piatra Neamţ. „Nu este uşor de condus o organizaţie de partid nici la municipiu, darămite la judeţ. Ca primar de Piatra Neamţ, eu o am o obligaţie faţă de pietreni. Tot ce pot să vă spun, dincolo de cea ce se aude şi spun alţi, PNL Neamţ are, deocamdată, un preşedinte ales statutar. Se fac tot felul de speculaţii, cel mai probabil de căte adversarii noştri politici, dar nu s-a discutat nimic oficial- şi cred că nici neoficial în interiorul organizaţiei, pe această temă. Sunt om realist, eu nu-mi doresc preşedinţia PNL Neamţ, nu am timpul fizic necesar”, s psu Dragoş Chitic. Consilierul Romel Bârjoveanu a aflat, spune el, din presă că ar fi un potenţial preşedinte la municipiu. „Da, am am fost întrebat, chiar de către un coleg de-a dumneavoastră. Nu înţeleg de unde vin aceste bârfe, în jurul nostru sunt tot felul de băieţi inteligenţi. Nu-mi doresc preşedinţia organnizaţiei municipale. „Avem un preşedinte”, spune alesul local, cunoscut în mediul politic drept mâna dreaptă a senatorului Ţapu, pe care l-a „îndrumat” desori în calitate de consilier parlamentar. „Noi am avut alegeri acum câteva luni. Deocamdată nu s-a discutat nimic. Bârfe sunt, poate sunt şi din interior, ni le mai fac şi alţii, nu ai cum să le opreşti”, apreciază Bârjoveanu. Dinspre Roman, lucrurile sunt văzute cumva mai de sus. Deputatul Laurenţiu Leureanu nu vede nici o schimbare strict pe Neamţ, dar nici nu afirmă cu tărie că ea nu va avea loc, în contextul analizelor pe care PNL le face odată cu epoca Orban: „Nu este nimic real, nici că eu aş fi vrut preşedinte, eu nu cred se va întâmpla acum nimic. Eu sunt vicepreşedinte la naţional iar funcţia este incompatibilă cu cea la de preşedinte la judeţ. Cât despre zvonul cu dl. Chitic, eu zic eu că dânsul trebuie să coordoneze muncipiul Piatra Neamţ, acolo unde este primar. Nu sa făcut o analiză, sigur că sunt discuţii, elemente pe care organizaţia naţională le studiază la nivelul tuturor organizaţiilor din ţară. Se fac evaluări permanente, acolo unde nu sunt lucruri compatibile cu viziunea partidului, sigur că acolo se vor lua măsuri. Nu pot să spun eu în momentul de faţă ce va fi la Neamţ”, a precizat deputatul.

M.O.T.