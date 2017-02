PMP rupe majoritatea cu PSD-ALDE din Consiliul Local. Ce va fi la județ?

* În acest fel, primarul Dragoș Chitic își asigură o majoritate confortabilă

Cu 4 consilieri la Piatra Neamț – Alexandra Moisii (via UNPR), viceprimarul Cătălin Gavrilescu, Marius Ghinețși Cristian Sauciuc, PMP a rupt – se va vedea pe ce perioadă, majoritatea realizată în iulie cu PSD și ALDE în Consiliul Local, oferind șansa PNL-ului de a avea și primar în funcție,și posibilitatea unei majorități relativ confortabile.

Ședința de Consiliu Local, anunțată a fi cu dezbateri, a început, neoficial, marți, printr-un comunicat de presă al PSD Neamț, care spunea: „PSD dorește să aducă unele precizări, pentru a evita riscul apariției în spațiul public a unor noi intoxicări din partea primarului Dragoș Chitic, acesta având obiceiul de a ascunde incompetența proprie sau a oamenilor pe care îi are în subordine în spatele acuzațiilor de rea credință a consilierilor PSD“.

Fără a intra în detalii de legalitate, a rezultat, însă, că proiectele vizate în comunicat de PSD au avut în timpul ședinței o altă abordare juridică, agreată chiar și de PSD. Cu mingea ridicată la fileu, Dragoș Chitic și-a susținut obișnuita conferință de presă de după ședința de Consiliu:

„Cred că am arătat că în cei aproape 9 ani de administrație publică prefer să ies public cu declarați pozitive, cu evenimentele pozitive care să vină în sprijinul cetățenilor Piatra Neamț“, ca o scuză anticipată că declarațiile sale nu vor viza aspecte pozitive.„Am constatat, astăzi, că o parte din consilierii locali care în mod constant respectau o decizie politică n-au mai respectat-o astăzi, pentru că nu mai suportă comanda politică! Despre Comunicatul de presă de marți, semnat de grupul consilierilor PSD. Punându-l cap la cap cu votul de astăzi, din Consiliul Local, nu prea se potrivesc. Oamenii din zona PSD mi-au spus că au aflat de acel comunicat din mers. Doi: s-au pripit și s-au grăbit, eu cred că trebuia să treacă întâi și pe la partid, pentru că între comunicat și votul de azi sunt diferențe majore“, a spus Dragoș Chitic.

În ton cu primarul, secretarul municipiului, Florin Fecic, a declarat că uni consilieri nu cunosc legea, nici măcar aceea pe marginea căreia lucrează. „Referitor la punctul 4, nu știu cum s-o spun. Consilierii locali, pornind de la jurământ și statut sunt obligați să respecte legea. Cum s-o respecte dacă nu o cunosc? Nu știu ce trebuie să facă în Consiliul Local. Am apreciat, însă, că explicațiile din ședință au fost ascultate“, a spus și Florin Fecic. „S-a vrut păstrarea unei tensiuni între primar și Consiliul Local, dar eu nu-mi doresc acest lucru. S-a spus că proiectele 7,8,9 ar avea o problemă de legalitate. Cum au această problemă, dacă rapoartele de specialitate sunt semnate de viceprimarul PSD, care este și liderul de grup al consilierilor PSD? Ca să nu mai zicem că o parte din ele au fost votate astăzi. Au încercat o schimbare de abordare dar au scrântit-o. Lansez încă o dată un apel, haideți să facem echipă, nu suntem în situația de a ne permite luxul de a nu vota proiecte de hotărâre“.

Mesajul PMP de astăzi ridică întrebări și despre coaliția la Consiliul Județean, unde, e adevărat, PMP nu are decât doi consilieri.

Mariana OLTEAN TUDOSE