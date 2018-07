PMP: Gavrilescu îl aduce pe Băsescu la Piatra Neamţ

Preşedintele onorific al Partidului Mişcarea Populară, Traian Băsescu, este aşteptat în Piatra Neamţ, în luna septembrie, cu ocazia organizării unui Consiliu Executiv Naţional. Declaraţia a fost făcută ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, susţinute de preşedintele PMP Neamţ Bogdan Gavrilescu şi preşedintele interimar de la Piatra Neamţ, Cristian Sauciuc. „Am organizat această conferinţă de presă după o perioadă destul de lungă, în care am avut destul de multe campanii declanşate la nivel naţional şi local”, a spus Gavrilescu. „ În septembrie, a reluat şeful PMP, vom avea un Consiliu Executiv Naţional la Piatra Neamţ. Am discutat cu colegii mei, şi nu am stabilit, încă, o dată exactă. Tot în septembrie vom avea o tabără de vară tinerilor, unde vom şi noi prezenţi. Pe 3 vom avea un prim Consiliul Executiv Naţional, sigur următorul va avea loc la Piatra Neamţ, unde vor fi prezenţi toţi colegii mei şi preşedintele Traian Băsescu”. Aseară, a avut loc Colegiul Judeţean PMP în care s-au discutat probleme organizatorice şi pregătirile pentu alegerile de la Liga Aleşilor Locali. Vorbind de pregătiri, preşedintele PMP Piatra Neamţ, Cristian Sauciuc a declarat că PMP Piatra Neamţ este în reconstruire: pe 15 septembrie, vor avea loc alegeri la organizaţia de femei, undeva în jurul datelor de 16-17 septembrie la tineret, urmând să se facă alegeri la conducerea organizaţiei Piatra Neamţ, pe care Sauciuc o deţine în prezent în regim de interimat. „Sunt ajutat de d-nii Moroşanu şi Marius Ghineţ pentru alegerile din 2019 şi 2020. Timp este, eu promit să pun la dispoziţie tot ce am pentru alegerile euro-parlamentare şi cele locale şi parlamentare. Cred că PMP vrea să schimbe ceva în Piatra Neamţ şi în România. La nivel naţional sunt miniştrii care fac declaraţii absurde, anormale, nedemne. Eu încurajez oamenii să vină căte PMP”, a precizat şeful interimar de la municipiu, continuând ideea lui Bogdan Gavrilescu, aceea unui partid cu oameni noi.