Plasați sub control judiciar, după ce au smuls cheile casei unui bătrân

Polițiștii de investigații criminale de la Poliția municipiului Roman au reușit ca într-o săptămână să-i găsească pe autorii unei tâlhării comise asupra unui bărbat de 60 de ani. Acesta a fost urmărit și prădat în seara de 15 martie de doi indivizi, care l-au acostat în momentul când a intrat în bloc, pe bulevardul Roman Mușat, și prin violență i-au luat mobilul și cheile de la apartament.

Suspecții, unul în vârstă de 27 și celălalt de 31 de ani, din Roman, au fost identificați miercuri, 22 martie. „În urma unei acțiuni organizate de lucrătorii Biroului de Investigații Criminale Roman, cele două persoane au fost depistate pe raza municipiului Roman, iar prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate“, a declarat inspectorul Elena Bulgărea, ofițerul de presă al Poliției Neamț.

Victima și-a recuperat, astfel, cheile, dar prea liniștit nu este, întrucât cei doi agresori sunt în libertate. Cu toate probele adunate, polițiștii care au mers la Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman cu propunere de arestare preventivă a celor doi au obținut doar plasarea lor sub controlul judiciar, pentru 60 de zile. Adică, sub supravegherea poliției, având restricții de respectat, dar liberi. Și s-au văzut numeroase cazuri când, sub control judiciar fiind, inculpații au comis alte infracțiuni ori au umblat aiurea, astfel că au fost arestați, în cele din urmă. (C.I.)