Plante de grădină: alunul roșu

*Arbust decorativ prin frunze, flori și fructe

*Potrivit pentru orice fel de grădină sau parc

*Poate fi plantat și în ghivece mai mari sau jardiniere

Alunul roșu este un arbust decorativ prin frunze, flori și fructe. Este potrivit pentru toate tipurile de gradina și poate fi plantat solitar sau în grupuri. În plus, se pot realiza combinații interesante cu alte plante ca decor pentru parcuri și grădini. Îl pot acompania: nucul vrăjitoarelor, ghiocei, brândușe, cununița, azalee.

Alunul roșu este un arbust cu frunzele căzătoare, care formează o tufă densă și compactă. Frunzele au o mărime medie în nuanțe de roșu-purpuriu ori vede-purpuriu, iar florile sunt lungi în nuanțe de roz. Fructele se numesc alune fiind foarte asemănătoare cu alunele de pădure. Perioada de înflorire a Alunului roșu este în luna martie.

Alunul roșu poate fi plantat și în ghivece mai mari sau jardiniere, în acest caz timpul de îngrijire va fi mult mai mare decat pentru arbuștii puși direct în pământ, unde se dezvoltă mai bine. Dacă e plantat în ghiveci, atunci va trebui undat zilnic în primele săptămâni și după aceea o dată la doua trei zile. Iarna ghivecele trebuie învelite. Grijă mare la tipul de sol pe care îl preferă alunul roșu.

*Arbustul are creștere lentă

Alunul roșu prefera zonele cu semi-umbra și zonele cu soare din parcuri sau grădini. Locul unde veți pune planta este foarte important pentru sănătatea și supravietuirea lor. Multe nu reușesc pentru ca au fost plantate într-un loc greșit. Dacă avem grijă unde îl amplasăm, ce tip de sol preferă, alunul roșu nu va avea de suferit și așa vor crește exemplare frumoase.

Alunul roșu este un arbust de talie mică care poate să crească la o înălțime de 150-200 de centimetri. Alunul roșu preferă solurile bine drenate și cu umiditate medie, dar tolerează bine orice tip de sol. Este un soi rezistent la temperaturi scăzute.

Frunzele alunului sângeriu, primăvara, au culoarea roșu închis, ulterior spre toamnă, aceasta se transformă în brun-roșiatic. Alunele mari se pot culege din septembrie.

Arbustul are creștere lentă, suportă foarte bine tăierile regulate la fiecare 1-2 ani. Lăstarii se pot folosi pentru suportul tomatelor sau altor plante perene dar și pentru confecţionarea coșurilor. Plantele noi ar trebui udate des, în primele săptămâni până când se acomodează cu noul loc. Este de perferat să udați cu apă mai multă și mai rar, decât să udați mai des dar cu apă puțină.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU