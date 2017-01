Plante de apartament: iedera

*Cu frunzele mereu verzi, purifică aerul din cameră * Nu se teme de frig, rezistă și la temperaturi foarte scăzute

Iedera de apartament este o soluție excelentă, dacă vrei să te bucuri de beneficiile pe care le aduc plantele pentru casă, din punct de vedere estetic. Iedera este foarte rezistentă, suportă foarte bine condițiile de apartament, fiind o plantă care suportă atât variații de temperatură, cât și dificultățile traiului în mediu închis. În plus, nu are probleme cu lumina și nici nu depinde în mod vital de udări. Iedera crește repede și se poate întinde pentru a forma perdele verzi sau se poate tunde luând aspectul unei tufe compacte. Nu are nevoie de îngrijiri meticuloase.

Iedera de apartament contribuie la împrospătarea și curățarea aerului de toxine. Iedera nu elimină doar substanțele toxice, ci combate și poluarea electromagnetică, prin absorbția undelor provocate de aparatura electronică și electrocasnică.

În scop terapeutic se folosesc frunzele verzi de pe lăstarii tineri, iar preparatele fitoterapeutice pe bază de iederă sunt indicate în boli reumatice, afecțiuni nevralgice, migrena, bronșite, tuse spastică.

*Se simte bine în toate camerele din casă

Iedera de apartament se simte bine în toate camerele din casă, dar preferă să stea la înălțime, fiind o plantă curgătoare, nu numai agățătoare, așa că este bine să pui iedera pe un suport înalt sau suspendat. O scară, de exemplu. Se recomandă construirea unui sistem prin care planta să se poată prinde și agăța și astfel poți face iedera de apartament să cuprindă partea din perete pe care o vrei înverzită.

Originară din Europa, aparținând genului Hedera, iedera este o specie foarte bine adaptată și la condițiile de la noi. Are tulpina și ramificațiile subțiri și lungi, ce pot fi lăsate să atârne sau să se fixeze pe suporturi cu ajutorul rădăcinilor mici, dezvoltate pe toată lungimea tulpinii. Frunzele sunt în general lucioase, puțin ovale, pieloase, diferite că formă, culoare și textură de la soi la soi. În ceea ce privește climatul în care crește iederă, am putea spune că nu este o plantă pretențioasă. Nu se teme de frig, fiind rezistentă și la temperaturi foarte scăzute. Se simte mai bine ferită de lumină puternică, ceea ce face ca frunzele să capete o culoare intensă de verde.

*Preferă pământul de grădină

Una din condițiile unei bune dezvoltări este solul. Iedera de apartament are nevoie de un ghiveci destul de mare și pământ gras, de preferat pământ de grădină la care să adaugi pământ de frunze și nisip. Vară are nevoie de îngrășăminte naturale pentru că această să crească sănătoasă și viguroasă. Dacă vrei să îi schimbi ghiveciul, trebuie să știi că acest lucru se face doar când rădăcinile sunt bine înfipte în pământul din ghiveci. Pentru a stimula ramificația, iedera poate fi tunsă din când în când, conducând astfel la niște lăstari bogați. Crenguțele tăiate pot fi ulterior utilizate pe post de butăși, și se pot prinde dacă îi plantezi direct în pământ.

Complicații legate de atacatori și boli nu prea sunt, pentru iedera de apartament nu are dușmani, cu excepția păianjenilor roșii. Aceștia îi înțeapă frunzele, care ulterior se ofilesc. Udarea regulată, cu apă puțină, pe care să nu o lași să băltească, o protejează. Dacă este atacată, planta trebuie spălată cu apă și săpun natural. Oricum, iedera de apartament are nevoie ca periodic să-i fie curățate frunzele de praf, pentru a putea respira în voie. De reținut: aerul filtrat de iedera de apartament este benefic pentru casă.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU