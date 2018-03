Plante de apartament: iasomie

*Stelute albe, delicate și foarte parfumate

*Se spune că atrage iubirea și banii în casă

Iasomia este o plantă ce are un parfum dulce, inconfundabil. În limbajul simbolic al florilor, iasomia este asociată grației, iubirii, amabilității și bunătății, pentru că își răspândește cu atâta generozitate parfumul.

Deși iasomia este crescută mai mult în grădină, aceasta poate fi cultivată și în interior, în ghivece. Pentru un decor frumos al încăperilor, cea mai potrivită este Iasomia albă. Când achiziționați planta de apartament, aveți grijă ca frunzele să fie sănătoase, de un verde intens, să aibă, dacă se poate, muguri de floare formați, din care să se vadă vârful alb al micilor petale. Dacă florile sunt deschise și se scutură, este semn că au fost expuse la vânzare prea mult timp, că au stat la o temperatură mai ridicată decât cea pe care o tolerează în mod obișnuit sau nu au fost udate corespunzător. Odată ce aduci iasomia acasă, vei renunța complet la odorizantele de cameră.

Înflorirea este deosebita atât prin numarul florilor care apar pe o singură plantă, dar mai ales prin parfumul deosebit de puternic și de plăcut pe care aceste flori îl degajă. Florile sunt mici, albe și stelate, au cinci petale și răspândesc un parfum foarte puternic.

Se spune că iasomia atrage iubirea și banii în casă. Despre acestă plantă se mai spune că încurajează visele profetice. Deci este o plantă perfectă pentru persoanele singure, pentru cupluri, dar și pentru cei care vor să-și dezvolte o afacere!

*Plantă rezistentă, nepretențioasă la mediu

Iasomia este o plantă rezistentă, deloc pretențioasă la condițiile de mediu. Se adaptează perfect oricărui tip de sol, trebuie să ai grija ca acesta să fie bine drenat și să nu rețină apa. Stă la fel de bine într-o încăpere umbroasă sau însorită. Iarna trebuie ținută într-o încăpere luminoasă și răcoroasă.

Ferește planta de curenții de aer tot anul, dar și de schimbările bruște de temperatură. Începând din luna martie și până în noiembrie, planta are nevoie de udări abundente, astfel încât solul sa fie în permanență umed. Ai grijă să nu îi pui multă apă odată, deoarece riști s-o îneci. În sezonul cald este indicat să pulverizezi apă pe frunze, dar ai grijă să eviți udarea excesivă a bobocilor de flori deoarece se vor ofili.

În timpul iernii redu udările! Este suficient ca planta să fie udată o dată la două-trei zile. Pentru o înflorire abundentă poți „hrăni” planta în timpul primăverii și al verii cu îngrăşământ organic.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU