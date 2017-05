Plante de apartament: guzmania

*Simbolul junglei braziliene *Ne bucurăm de frumusețea ei doar 6 luni până la un an

Guzmania este o floare foarte îndrăgită, dar puțină lume știe că-i o plantă efemeră, care ne va bucura prin frumusețea ei doar 6 luni până la un an. Motiv pentru care necesita a fi înlocuită periodic cu o plantă tânără, pentru continuitatea decorațiunii. Guzmania este o plantă exotică, ușor de întreținut, fiind considerată a fi simbolul junglei braziliene.

Guzmania este asemănătoare ananasului cu frunzele ei verzi și inflorescența de culoare albă, portocalie, galbenă, mov sau roșie. Cu siguranță va aduce exotism în casa ta și va atrage privirile tuturor. În timpul iernii este cu adevărat frumoasă, deoarece atunci produce flori frumos colorate, ce pornesc din mijlocul rozetei de frunze. Frunzele sunt netede, cu marginile drepte, ce pot ajunge până la 45 cm și o lățime de 3 cm. Florile propriu-zise sunt mărunte și galbene, înconjurate de niște bractee roșii.

* Preferă o luminozitate difuză în tot cursul anului

Guzmania nu are nevoie de întreținere constantă. Este de ajuns s-o așezi într-un loc precum bucătăria sau baia. Îi merge bine în spațiile călduroase, dar ar fi bine să nu stea prea mult timp în soare în fiecare zi. Pentru întreținere se folosește fertilizant la fiecare 15 zile, mai ales primăvara și vara, pentru a se menține frumoasă. Guzmania trebuie să se dezvolte într-un mediu în care nu lipsește umiditatea, se recomandă pulverizarea apei pe frunzele plantei și așa ne vom putea bucura de inflorescența ei mai bine de trei luni. Evită s-o uzi direct pe pământ! Procedând așa, planta poate să putrezească, iar frunzele capătă o culoare brună. Între două udări, este important să lași pământul să se zvânte.

Solul preferat de Guzmania este cel compus din pământ de grădină, turbă și nisip. Pământul trebuie menținut în permanență umed, iar rozeta va fi umplută mereu cu apă. În perioada de creștere se vor administra îngrășăminte în soluție, la interval de două săptămâni. Se înmulțește prin lăstari.

Preferă o luminozitate difuză în tot cursul anului. În cazul în care lumina este insuficientă, nu produce flori. Se simte bine la temperatura obișnuită a camerei, iarna cel puțin 15º C. Pentru udare se va folosi numai apa moale. Pretinde o umiditate ridicată, dar nu prea mult, deoarece asta poate duce la pătarea frunzelor.

Guzmania este atacată deseori de păduchii țestoși. Lumina directă a soarelui ori lipsa fierului poate duce la uscarea frunzelor.

Tina CONDREA-ZĂPODEANU