Plante de apartament: gardenia

Gardenia este una dintre cele mai iubite plante de apartament, chiar dacă necesită mai multă atenție și îngrijirii. Gardenia cucereşte prin frumuseţea şi parfumul florilor ei, care suplinesc dificultăţile de îngrijire. Gardenia este o plantă cu aspect de arbust, foarte elegantă cu un frunziș verde, lucios pe care se proiectează foarte bine florile albe, extrem de parfumate. Este o plantă de apartament, dar se poate cultiva și în grădină.

Gardenia schimbă pur și simplu orice interior, parcă îl face să vibreze de energie și de frumusețe florală, iar beneficiile merg și mai departe de atât. O gardenie așezată în dormitor ajută să vă relaxati, reduce nivelul de anxietate și oferă un somn de o calitate mai bună, fără somnifere și soluții din farmacii.

*Îngălbenirea frunzelor, cauzată de 3 factori

Cea mai frecventă problemă întâlnită la Gardenia ține de îngălbenirea masivă a frunzelor, indiferent dacă planta se află în aer liber sau în interior. Îngălbenirea frunzelor îngălbenite este generată de 3 factori: temperatură scăzută, drenaj defectuos și sol sărăcit în substanțe nutritive. Dacă planta semnalează aceasta problemă, trebuie să-i oferim fie un amplasamentmai cald, fie un substrat pe bază de turbă amestecată cu nisip și vermiculit, care trebuie menținut în permanență reavăn.

Important este și pH –ul solului. Din cauza apei de udare substratul capată în timp un pH alcalin, impropriu dezvoltării armonioase a Gardenie. În acest trebuie să adăugăm un acidifiant de sol sau suplimente pe bază de fier sau magneziu.

O alta problemă des întâlnită la gardenie sunt petele maronii pe Frunze, apărute din pricina excesului de umezeală din sol și a lipsei luminii. Gardeniei îi place un mediu umed, dar nu-i place un substrat îmbibat cu apă sau apă pulverizată pe frunze. Ea își dorește doar un sol reavăn și un mediu ambiant cu umiditate relativă mai ridicată. Gardenia are nevoie de cel puțin opt ore de lumină bună în fiecare zi. Petele brune pe frunze pot apărea și din cauza dăunătorilor, motiv pentru care este bine să verificăm plantele pe sub frunze, în sol și pe tulpini. Să știi că de regula acarienii mai sunt responsabili de apariția petelor maronii pe frunze.

*Cum prevenim lipsa florilor sau căderea bobocilor

La Gardenia cel mai frustrante sunt lipsa florilor sau căderea bobocilor înainte de deschidere. Dacă sezonul de înflorire este în plină desfășurare și planta nu are nici o floare, este clar că am tuns-o într-o perioadă necorespunzătoare. Asta pentru că tăierile la gardenia se fac imediat după ce toate florile au căzut.

O altă situație nedorită este aceea în care bobocii există și cresc până la un moment dat când se îngălbenesc și cad. Iar acest lucru se întâmplă atunci când solul devine prea alcalin, iar nivelul temperaturii scade prea mult față de nivelul optim. Gardeniile nu vor înflorii niciodată în mod corespunzător dacă este prea frig în cameră.

Dincolo de aceste probleme de nutriție și ambient trebuie să-ți mai spun că Gardenia este atacată în mod frecvent și de o serie de dăunători precum: acarieni, afide, păduchi, nematozi, musculița albă. Dar de care va scăpa rapid dacă i se va aplica tratamentele corespunzătoare.

Putem avea plante sănătoase de Gardenia doar dacă le vei oferii o umiditate corectă atât în sol cât și în aer, multă lumină și un pH corect al solului.