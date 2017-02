Voleibalistele de la Unic Piatra Neamț au încântat până acum în meciurile oficiale din 2017, unde au obținut 3 victorii din tot atâtea partide, cu CSM Lugoj și SCM Pitești, acasă, respectiv SCM Craiova, în deplasare, meciuri din care au adunat maxim de puncte, 9, care le-au urcat din nou pe poziția a șasea în ierarhia diviziei A1. Pe lângă victorii, echipa pregătită de Rareș Gavril și Mihaela Voivod a impresionat și prin jocul prestat, unul modern și eficient, care i-au făcut pe iubitorii voleiului din țară să se mire de faptul că o formație cu doar 7 jucătoare de bază poate să învingă grupări care au loturile mult mai valoroase și mai puternice din punct de vedere numeric. Fetele de la Unic impresionează în primul rând prin seriozitatea de care dau dovadă, prin dăruirea totală, atât la antrenamente, cât și în jocurile oficiale și prin plăcerea de a juca volei. Și acest lucru nu este deloc ușor, mai ales la un club care se confruntă cu grave probleme financiare, iar sportivele nu au mai fost plătite de ceva timp. Totuși, ele au înțeles situația care s-a creat, însă au spus la unison că rămân aproape de club, alături de cei care conduc echipa și vor să iasă din scenă cu capul sus, adică prin cât mai multe victorii și evoluții strălucitoare. Pentru că sunt destul de puține, iar de schimbări în timpul unei partide nici nu se pune problema, singura teamă a voleibalistelor pietrene este aceea să nu se accidenteze, pentru că altfel ar rămâne un gol mare în sextetul de bază. Fetele care au evoluat și evoluează până acum se cunosc destul de bine, s-au creat relații de joc foarte bune între ele și orice modificare în formula de bază poate avea consecințe negative. Deși evoluează la o formație care din vară va dispărea, fetele de la Unic vor să lase numele clubului la loc de cinste, așa cum a fost și în ultimii 50 de ani, și speră ca, prin rezultate și evoluții, să-i facă pe cei care conduc orașul și județul să se apropie și mai mult de echipa de volei feminin, părăsită de toată lumea în ultima perioadă. Venită în vara trecută la Piatra Neamț, de la Craiova, Gabriela Dancu s-a impus deja în trupa lui Rareș Gavril și Mihaela Voivod și a devenit încă din start o piesă de bază în sistemul echipei pietrene. Centrul de 27 de ani, născută la Sibiu, Dancu este apreciată și de președintele de onoare, Vasile Ouatu, care vede în ea o sportivă cerebrală, care știe să își motiveze colegele în momentele grele. „Secretul acestor rezultate? Muncim foarte mult. Suntem o mână de fete, ne place ceea ce facem, iar rezultatele pozitive de până acum nu ne-au surprins, dar ne bucură. Muncim la antrenamente foarte mult pentru ele, iar eforturile ne-au fost răsplătite prin poziția din clasament. Nu regret niciun moment că am venit la Piatra Neamț, la un club cu o situație financiară foarte grea, probleme cu banii sunt peste tot, dar noi sperăm ca, prin victoriile pe care le aducem, să-i convingem pe cei care conduc orașul să colaboreze mai mult cu echipa de volei. Este o experiență plăcută pentru mine faptul că mă aflu aici și îmi doresc să progresez și să practic acest sport din plăcere. Avem o colaborare foarte bună și cei 2 tineri antrenori, ne înțelegem și ne completăm perfect atât la antrenamente, cât și în timpul partidelor, și singura noastră problemă este aceea să nu ne accidentăm. Ne menajăm într-un fel la antrenamente, însă dăm totul pe teren. Nu avem nicio presiune asupra noastră, ne-am cam atins obiectivul și de acum încolo jucăm fără stres, doar din plăcere“, a declarat Gabriela Dancu, completată de Sorina Buz, sportivă care se află pentru a doua oară la VC Unic. „Cred că până acum ne-am dăruit total în toate partidele, dar în special în cele de pe teren propriu, unde jucăm în primul rând pentru suporteri. Ne bucură foarte mult când îi vedem în număr mare la jocurile de acasă, și asta ne motivează și ne încurajează, susținerea lor. Nu ne interesează problemele financiare, eu sunt convinsă că se vor rezolva, noi ne gândim doar la meseria noastră, pe care o facem din plăcere. Vrem ca din meciurile care au mai rămas de disputat până la final, să obținem cât mai mult și să ne consolidăm poziția a șasea în clasament“, a declarat Sorina Buz.

Până la finele primei părți a campionatului, voleibalistele de la VC Unic mai au de susținut 6 partide, cu Penicilina Iași, Medicina Târgu Mureș și CSM Târgoviște, în deplasare, respectiv Știința Bacău, CSU Galați și CSM București, pe teren propriu.

Președintele rămâne alături de echipă

În ciuda tuturor problemelor financiare cu care se confruntă, părăsit de autoritățile locale și județene, aflat în conflict cu federația română, dar și cea internațională, Vasile Ouatu, președintele de onoare de la VC Unic, a admis încă o dată că rămâne alături de echipa care i-a adus cele mai mari satisfacții, cel puțin până la finele actualului sezon. Oficialul pietrean încă mai speră, în ultimul ceas, că autoritățile locale și județene își vor îndrepta mai mult atenția către echipa sa sau speră că se va găsi cineva, potent financiar, care să vină să o preia, iar el să sprijine în continuare, însă cu un buget mai restrâns. Vasile Ouatu a început conferința de presă cu citate ale fostului mare om politic al României Corneliu Coposu, aflat mulți ani în detenție în închisorile comuniste, cel care a fost apropiat de sportul din România. Vasile Ouatu a convertit aceste citate la situația existentă în municipiul Piatra Neamț și a spus că „ne batem joc de sportul pietrean“, „sportul ne face cinste și renume mondial“, „sporturile de echipă, voleiul, fotbalul și handbalul, au ridicat brandul orașului“ sau „Piatra Neamț are un cult al sportului“. Președintele de onoare de la Unic a făcut aceste referiri vizavi de situația care s-a creat, și anume că actualele autorități locale și județene nu mai sunt interesate de activitatea sportivă din oraș, nu mai vin în tribune la meciuri, pe stadion sau în sălile de sport, și susțin din ce în ce mai puțin, financiar, echipele din oraș. „Am văzut oameni plângând după partida cu SCM Pitești, de rezultat, de jocul echipei, dar și de faptul că acest club va intra în faliment din vară. Cred că era normal să le spun fanilor că din vară nu vom mai exista, pentru că nu mai pot susține din punct de vedere financiar, nu am afaceri cu statul și nu îmi mai permit să o țin. Toată lumea mă sfătuiește să nu renunț, dar la ora actuală nu găsesc nicio soluție de redresare. E păcat ca după astfel de rezultate să nu te cheme nimeni din conducerea orașului, măcar să îți promită ceva, din vară dacă nu de acum. Până la urmă este echipa orașului, nu e echipa lui Ouatu, așa cum s-a înțeles de multe ori, iar cei care nu vor susține sportul vor fi sancționați prin vot de către cetățeni. Avem șanse mari la locul 6, dar nicio șansă să rămânem în campionat, dacă autoritățile te bagă în insolvență în loc să te sprijine. Mă bucur totuși că fetele m-au înțeles, dau dovadă de mult profesionalism și vor să rămână alături de mine până la final. Le mulțumesc celor care mi-au apreciat și prețuit activitatea, m-au făcut cetățean de onoare al orașului și le spun actualilor conducători ai orașului că sportul nu are culoare politică! Este foarte greu, abia reușesc să fac rost de bani pentru deplasări, dar și pentru jocurile de acasă, care și ele necesită cheltuieli, iar dacă nu se va găsi nicio soluție, nu avem altceva de făcut decât să renunțăm la luptă. Dar vrem să renunțăm frumos, prin evoluții și rezultate pozitive“, a spus președintele Vasile Ouatu, cel care conduce de peste 30 de ani activitatea la VC Unic Piatra Neamț.