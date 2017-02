Pierderi de combustibil la unele modele Jaguar XE diesel 2016

Jaguar Land Rover Limited a emis o alertă publică, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, prin care informează că, în timpul procesului de evaluare continuă a calității produselor sale, s-a constatat că este posibil să survină o problemă legată de siguranță în cazul anumitor modele Jaguar.

“La anumite modele Jaguar XE diesel cu an model 2016, Jaguar Land Rover a identificat o problemă privind o posibilă pierdere pe la radiatorul de răcire a motorinei, amplasat sub podea. Este posibil să apară un miros de combustibil, iar în timp, șoferii pot observa o creștere a consumului de combustibil. În unele cazuri, pot fi observate pe sol pete de combustibil. Dacă radiatorul de răcire a motorinei prezintă o pierdere, aceasta poate fi observată cel mai bine de către clienți din exteriorul vehiculului, atunci când acesta staționează. În cazuri extreme sub vehicul se poate observa o pată de combustibil, care în prezența unei surse de aprindere poate lua foc. De asemenea, este posibil ca motorina să ajungă pe suprafața de rulare și să prezinte un pericol de derapaj pentru ceilalți participanți la trafic, sporind riscul de accident”, au precizat reprezentanţii Jaguar Land Rover.

Proprietarii din Neamţ ai maşinilor specificate în alertă vor trebui să se adreseze celui mai apropiat service autorizat Jaguar. În momentul vizitei, service-ul Jaguar autorizat va înlocuiansamblul radiatorului de răcire a combustibilului, cu o componentă reproiectată. Lucrarea va fi efectuată cât mai rapid și mai eficient posibil și va dura aproximativ 1 oră. Cu toate acestea, din cauza programărilor în service-ul dvs. autorizat Jaguar, este posibil ca vehiculul să fie reținut mai mult timp.

Geanina NICORESCU