Piatra Neamț, gazda Cupei României la box pentru tineret

Municipiul Piatra Neamț va găzdui, în perioada 18-22 aprilie, una dintre cele mai importante întreceri pugilistice naționale, Cupa României la box pentru tineret, ediția 2017. Organizatorii principali sunt Fundația Boxul Nemțean și Federația Română de Box, iar partidele se vor desfășura în sala Polivalentă. La ediția din acest an a Cupei României pentru tineret și-au anunțat prezența peste 150 de persoane, dintre care cei mai mulți vor fi sportivi, de la diferite cluburi din țară. Pe lângă sportivii care se vor lupta pentru cupă și pentru primele locuri, la Piatra Neamț vor fi prezenți și oficiali din cadrul federației, în frunte cu Vasile Câtea, președintele federației de specialitate și președinte al Colegiului Central al arbitrilor, sau Relu Auraș, președintele Colegiului Antrenorilor. Vor veni de asemenea antrenori emeriți și maeștri ai sportului, dar și arbitrii internaționali AIBA și EABA. Cupa României pentru tineret este rezervată categoriei de vârstă 17-18 ani, fiecare meci se va întinde pe durata a 3 reprize a câte 3 minute, și se va desfășura la 10 categorii de vârstă, semimuscă – 46-49 kg, muscă – 52 kg, cocoș – 56 kg, pană – 60 kg, semiușoară – 64 kg, ușoară – 69 kg, semimijlocie – 75 kg, mijlocie – 81 kg, , semigrea – 91 kg și grea – plus 91 kg.

Municipiul Piatra Neamț și gazdele de la Fundația Boxul Nemțean vor fi reprezentate la această gală pugilistică de 6 boxeri, care vor lupta la mai multe categorii de greutate. Este vorba de Eduard Jipeanu, la 52 kg, Anton Ilinescu, la 56 kg, Marcel Călărașu, la 60 kg, Alexandru Frumosu, la 69 kg, Florin Simion, la 75 kg, și Albert Biro, la 81 de kg.

Primii sportivi și delegați vor ajunge marți, în a treia zi de Paște, la Piatra Neamț, iar o zi mai târziu, miercuri, 19 aprilie, începând cu ora 7 și 30 de minute, va avea loc controlul medical, precedat de cântarul oficial, validarea concurenților, ședința tehnică și tragerea la sorți.

Se vor disputa apoi meciurile eliminatorii, și tot miercuri, de la ora 16, va avea loc prima gală de box, iar de la ora 18.30 se va desfășura cea de-a doua gală. Joi, după același program, se vor disputa meciurile din sferturi, vineri, în galele 5 și 6, se vor disputa semifinalele, iar sâmbătă, 22 aprilie, vor avea loc partidele finale.

„Ne bucurăm că avem posibilitatea și în acest an să aducem la Piatra Neamț un regal pugilistic, Cupa României pentru tineret. Noi ne-am pregătit bine din toate punctele de vedere și, pe lângă actorii principali, adică sportivii, la Piatra Neamț vor veni și oameni importanți din boxul românesc, care au mai fost prezenți la noi. Noi sperăm ca această competiție să fie o reușită, să avem parte de meciuri cât mai spectaculoase, iar cei mai buni să câștige. Avem speranțe și din partea sportivilor pietreni, care vor concura la mai multe categorii, și sperăm ca toți să ajungă în fazele superioare ale Cupei României. Vom avea arbitrii internaționali, intrarea la sală va fi liberă, și sperăm ca Cupa României să fie un spectacol pentru toată lumea“, a declarat Gabriel Câmpescu, vicepreședintele Fundației Boxul Nemțean și principalul organizator al evenimentului. Municipiul Piatra Neamț se poate lăuda că în ultimii ani, mai exact de 6 ani, de când s-a înființat Fundația Boxul Nemțean, a găzduit mai multe gale pugilistice de nivel național, cum ar fi Campionatul Național pentru Tineret – Speranțe Olimpice, în 2013, sau Campionatul Național de seniori, în 2014. De asemenea, la Piatra Neamț s-au desfășurat în această perioadă mai multe ediții ale Cupei Ceahlăul la box, precum și Cupa 1 Mai, în anul 2014.

Canotaj

Medalii pentru CS Ceahlăul la naționalele de fond

Canotorii de la CS Ceahlăul Piatra Neamț au cucerit mai multe medalii la Campionatul Național de canotaj, proba de fond 6.000 de metri, rezervată categoriilor juniori, tineret și seniori, care au avut loc la Timișoara. Pe lângă distincțiile obținute, elevii antrenorului Valentin Gavril, care este și directorul CS Ceahlăul, canotorii pietreni au demonstrat că merită să se pregătească în continuare în cantonamentul lotului național pentru anul în curs. La Timișoara, cea mai bună sportivă a județului Neamț în anul 2016, Andreea Grăpinoiu, a cucerit medalia de argint, la senioare, în proba de simplu, în timp ce, la aceiași categorie de vârstă, dar în proba de simplu, categorie ușoară, Adriana Precupanu a intrat în posesia medaliei de bronz. La junioare I, Andreea Grăpinoiu, a cucerit două medalii de aur, în două probe, alături de alte colege de la CS Ceahlăul. Sportiva născută în județul Bacău s-a impus, alături de Monica Andron, în proba de dublu vâsle, iar cu Alexandra Rusu a luat aurul în proba de 2 rame fără cârmaci. În competiția junioarelor II, Laura Pal și Amalia Mustea, au trecut primele linia de sosire în proba de dublu vâsle, în timp ce Lavinia Munteanu a obținut medalii de argint în proba de simplu. Rezultatele obținute la Timișoara demonstrează încă o dată că județul Neamț a dat și dă în continuare canotoare de perspectivă pentru loturile naționale.

„Prin aceste rezultate am încredere că mulțumim Primăria și Consiliul Local Piatra Neamț pentru că ne-au sprijinit financiar și am promis rezultate. Sunt rezultate foarte bune, care mențin sportivii noștri în loturile naționale. Ei continuă activitatea în cadrul loturilor, la centrul de la Snagov, acolo unde se pregătesc pentru selecțiile ce urmează în vederea stabilirii echipajelor care în acest an vor concura la Campionatele Mondiale, Europene și Balcanice de juniori“, a declarat Valentin Gavril, directorul de la CS Ceahlăul.

Minifotbal

Andrei Apostol, convocat la naționala de minifotbal

Tânărul fotbalist pietrean Andrei Apostol traversează una dintre cele mai frumoase perioade din carieră. După ce, în luna martie, a participat la un turneu de minifotbal amical în Tunisia, pe care l-a câștigat, Andrei Aposol a primit zilele acestea o nouă convocare la lotul național de minfotbal. Impresionați de calitățile tânărului fotbalist pietrean, oficialii de la federație l-au convocat pe Apostol pentru formarea lotului național de minifotbal, care în perioada următoare va participa la un turneu de pregătire la Râmnicu Vâlcea. Component al echipei de fotbal CSM Ceahlăul Piatra Neamț și jucător în campionatul de minifotbal, sportivul în vârstă de 20 de ani trebuie să se prezinte la lotul național pe data de 20 aprilie, ora 20.

„Suntem mândri că Andrei Apostol a primit o nouă convocare la lotul național. El a convins la precedenta acțiune a lotului național și sperăm să convingă și de această dată. Ne bucurăm pentru el, e un sportiv tânăr cu reale calități și ne dorim să aibă o activitate cât mai îndelungată la naționala de minifotbal“, a declarat Lucian Cozma, președintele Asociației de Minifotbal Piatra Neamț.