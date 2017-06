Piatra Neamț Fest: Patru zile de sărbătoare!

Pi atra Neamț Fest – Zilele Orașului Piatra Neamț debutează mâine, la ora 16:00, cu lansarea proiectului Colegiului Național „Petru Rareș“, Euroscola, realizat în parteneriat cu Primăria Piatra Neamț.

La ora 16:30 va avea loc primirea oficială a delegațiilor de peste hotare – „anul acesta s-au făcut demersuri pentru a aduce la Piatra Neamț cât mai mulți reprezentanți ai orașelor înfrățite delegațiile urmând să ajungă începând de astăzi, 20 iunie“, a spus primarul Dragoș Chitic, ieri, în cadrul unei conferințe de presă.

Vor fi prezenți oaspeți de la Kiryat Malachi și Lot (Israel), din Hliboca și din Chișinău. Ceilalți invitați care nu au putut răspunde invitației primarului de Piatra Neamț, au trimis mesaje de felicitare și urări de bine.

Joi, începând de la ora 18:00, pe platoul Curții Domnești, va avea loc discursul oficial inaugural.

Tot joi, cu ocazia acestui discurs, vor fi premiate 110 cupluri ajunse la Nunta de Aur (50 și peste 50 de căsătorie) și 77 de elevi excepționali, premiați la olimpiadele naționale și internaționale.

După premiere, elevii de la Liceul de Artă „Victor Brauner“, vor susține recitaluri instrumentale și vocale.

Prima zi a manifestării Piatra Neamț Fest se va încheia cu muzica lui Lotus și Gabriel Cotabiță.

Week-endul orașului cu Ziua Iei, Ionuț Fulea și Seara Moldovenilor

Manifestările religioase vor avea loc vineri, 23 iunie, când va fi celebrat Sfântul Ioan Botezătorul, patronul spiritual și ocrotitorul municipiului Piatra Neamț.

Atât Biserica răsăriteană, cât și cea apuseană i-au consacrat Sf. Ioan Botezătorul câteva sărbători importante: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul (7 ianuarie), Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (24 iunie) și Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul (29 august).

Pe 24 iunie este și hramul Bisericii Sf. Ioan Domnesc de la Piatra Neamț, ctitorie a Sf. Voievod Ștefan cel Mare și capodoperă a arhitecturii ecleziastice moldovenești de la sfârșitul secolului al XV-lea. Reprezentând una din construcțiile păstrate până astăzi din vechea Curte Domnească de la Neamț, edificiul a fost ridicat între anii 1497-1498 în stilul moldovenesc constituit în epoca lui Ștefan cel Mare. Împreună cu turnul clopotniță de la 1499, monumentul prezintă pronunțate caracteristici gotice, pe fațade păstrându-se până astăzi o bogată decorație de ceramică smălțuită.

Seara, la orele 19, Mitropolitul Moldovei, IPS Teofan, va oficia slujba de vecernie și litia, pe platoul Curții Domnești (Consiliul Local a aprobat în ședință acest eveniment) apoi se va pleca în procesiune cu sfintele moaște, într-un circuit care se va termina tot pe platoul Curții Domnești.

Seara, însă, se va încheia cu muzică. Anii 2000 sunt readuși pe scenă, începând de la orele 20,00 cu recitaluri susținute de Andreea Antonescu, Anda Adam și 3 Sud Est.

Sâmbătă, cu ocazia Zilei Universale a iei, va avea loc deschiderea oficială a atelierelor demonstrative și meșteșugărești începând de la orele 16. Concepută inițial ca o manifestare de spiritualitate autentică a comunităților de români din străinătate, Ziua Universală a Iei a fost treptat integrată în întreg spațiul cultural românesc și începe să fie marcată de aproape toate instituțiile culturale din țară.

Atât de îndrăgita bluză tipic românească va fi sărbătorită la Piatra-Neamț prin mai multe manifestări interactive: țesut-cusut, împletituri din sfoară, măști populare, împletituri fibre vegetale, olărit, modelaj lut, vor avea loc spectacole susținute de elevii Școlii Populare de Arte, de ansamblurile folclorice și tinerele talente din județul Neamț.

De la ora 20.30, Ansamblul folcloric „Floricică de la Munte“ va susține un spectacol dedicat obiceiurilor de Sânziene, iar de la 21.30, va avea loc un spectacol extraordinar al invitaților speciali ai serii, interpretul Ionuț Fulea și Formația „Codru de România“.

Seara Moldovenilor

„Hit after Hit“ sau „Seara moldovenilor“, după cum a declarat primarul Dragoș Chitic, va avea loc duminică, în program fiind anunțați Irina Rimes, The Motans și Zdob și Zdub.

În aceste zile, Primăria Piatra Neamț este partener în alte evenimente, organizate de instituții sau ONG-uri: expoziția „Orașul Artiștilor“ (împreună cu UAP Neamț), turneu de fotbal, de minihandbal, concurs regional de karting și alte feluri de întreceri sportive.

„În acest an, este o ediție specială în care am pregătit un program bogat, atractiv și cu foarte multe surprize. Vor fi evenimente artistice, culturale, religioase și sportive care sunt convins că vor atrage un public numeros.

Ne vom bucura de vizita unor delegații din orașele înfrățite cu municipiul Piatra Neamț (delegații din Israel, Moldova, Ucraina), pentru care am pregătit un program de evenimente, întâlniri și discuții, pe diverse teme (cultură, sport, investiții), dar și un program în care ne vom prezenta obiectivele orașului“, a declarat primarul municipiului Piatra Neamț, Dragoș Chitic.

„Zilele orașului Piatra Neamț sunt evenimentul anual cel mai important pentru municipiu și, de aceea, ne-am propus să aducem atmosfera de sărbătoare și momente de bucurie pietrenilor, prin această sărbătoare, ediție specială, cu patru zile de program bogat, program atractiv și foarte multe surprize. Să asigurăm momente de bucurie, de distracție, să ne cunoaștem istoria acestor locuri și să ne sărbătorim orașul“, a adăugat primarul Dragoș Chitic. (M.O.T.)