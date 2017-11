Piaţa se deschide azi. Fără surle şi trâmbiţe

Primarul municipiului Piatra Neamţ a re(confirmat) ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, deschiderea Pieţei Centrale Agro-Alimentare „Sf. Gheorghe”, fără a dori, însă, să facă din aceasta un eveni- ment festiv. Pentru că, a precizat Dragoş Chitic, „este un moment întârziat neper- mis de mult. Încheiem, astfel, un episod trist al acestei pieţe. Eu personal, rămân cu un gust amar redat de implicarea politicului în acest proces. După apro- barea dării în administrare către Primărie, a urmat o muncă susţinută şi, iată că am reuşit. Nu va fi o deschidere cu fast, va fi una fără tăiere de panglici, o deschidere naturală”. Pe de altă parte, Piaţa se va deschide treptat. Astăzi, sectorul de legume –fructe, apoi, în funcţie de cum fiecare chiriaş îşi amenajează standul şi obţine avizele nece- sare, îşi va deschide spaţiul comercial. „Cert este că nu se ma vinde în frig. Vom deschide etapizat. Zilele următoare vom deschide, pe rând, şi celelalte spaţii. Sunt şi spaţii încă necontractate, suntem în derulare cu cea de a doua licitaţie, inclusiv pentru unele spaţii din zona de acces. Pe parcurs, suntem pregătiţi să intervenim cu tot ceea ce este necesar pentru ca populaţia să fie cât mai mulţumită”. Încă înainte de inaugurarea de azi, chiriaşi au solicitat eşalonarea la plata chiriei pentru plăţi etapizate în termen de 90 de zile. Primarul Dragoş Chitic a declarat că a rezolvat problema utilităţilor cu CMI Urban, astfel încât Primăria să poată folosi utilităţile Urbanului iar soci- etatea să mai stingă din datorii, pe această cale. Începând din această dimineaţă, Poliţia Locală va soma vânzătorii de pe lângă imobilul mare al pieţei, să elibereze locurile iar cei care au spaţii închiriate să intre în noua clădire. Noi locuinţe ANL pentru tineri Primăria va preda la cheie alte 50 de locuinţe ANL. „Potrivit ultimei actualizări, erau eligibile 89 de solicitări. Mai rămân 39 de tineri pentru care, foarte probabil, vom rezolva problemele luna viitoare. Ţin să precizez, a spus primarul Dragoş Chitic, faptul că Primăria s-a ocupat în mod constant de acest sector, al locuinţelor pentru tineri. Pe această cale, vă informez că am primit aprobare de Agenţia Naţională de Locuinţe pentru construirea unor apartamente, în progra- mul de sănătate, pentru tinerii medici care au ales să lucreze la Piatra Neamţ. Anul viitor, cel mai probabil, vom rezolva şi această problemă, pentru că sunt mulţi medici tineri care au ales să lucreze la Piatra Neamţ”. Primăria, pregătită pentru iarnă Societatea care a câştigat contractul pentru deszăpezirea municipiului Piatra Neamţ, în iarna 2017-2018, este SC Pub- liserv SA, al cărei acţionar unic este Con- siliul Local. Aleile pietonale vor fi curăţate de Salubritas SA, tot societatea Consiliului Local. „Deja s-au făcut aprovizionările. Am convingerea că vom depăşi cu bine această iarnă! Cât timp voi fi primar, iarna nu ne va lua niciodată prin surprindere! Cele două societăţi, au capacitatea să facă faţă!”, a spus Dragoş Chitic. Ţinta 2018, atragererea de fonduri europene Şapte proiecte de hotărâre trecute ieri, prin Consiliul local, prevăd pregătirea structurilor pentru atragerea fondurilor europene, de preferinţă cu doar 2% co- finanţare din partea Primăriei sau finanţare totală UE. „Anul viitor trebuie să atragem cât mai mulţi bani europeni, bani care o să contribuie decisi v la dez- voltarea oraşului. Am înfiinţat structurile care, potrivit legii, sunt necesare pentru atragerea acestor fonduri: Autoritatea urbană, GAL etc”, a adăugat primarul. Târgul de Crăciun, o asociere de succes „La fel ca şi anul trecut, ne vom asocia cu Consiliul Judeţean Neamţ în vederea orgainzării Târgului de Crăciun, pentru perioada 15 decembrie – 1 ianuarie. Sunt proceduri clare, pentru fiecare parte s-au stabilit drepturi şi obligaţi. Pentru că s-a bucurat de mare succes, pietrenii vor avea patinoar la dispoziţie, până pe 15 febru- arie”, a spus primarul. La organizarea Târgului de Crăciun, Primăria a pus la dispoziţie Curtea Domnească. Noul cod fiscal poate mări impozitele şi taxele la Piatra Neamţ Dragoş Chitic estimează o pierdere a bugetului Primăriei cu 20 de milioane de lei, ca urmare a implementării noului Cod Fiscal. „Ce revoluţie fiscală este aceasta?”, a întrebat primarul, ieri, în cadrul unei conferinţe de presă. Potrivit edilului, Pia- tra Neamţ pierde toţi banii pentru întreţinerea oraşului. „De trei ani mă pre- ocup să asigur stabilitatea financiară şi am reuşit, până acum, acest lucru. Există riscul unei dificultăţi financiare majore în 2018. Sunt două şocuri: unul, creşterea ratelor de rambursat (în contractul de împrumut se prevedea o creştere a valorii începând din 2018) şi al doilea şoc, aberaţile financiare prevătute de noul Cod Fiscal. Dacă Guvernul nu renunţă sau nu vine cu măsuri compensatorii, populaţia va plăti taxe şi impozite mai mari. În ţară, unele primării, chiar cu pri- mari PSD, au majorat aceste taxe. Eu, încă, mai sper să nu fie aşa”, a precizat primarul.