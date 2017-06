Petiție pentru adoptarea Legii tuberculozei

Aso ciațiile de pacienți au început o campanile de strângere de semnături pentru a putea cere urgentarea proiectului privind Legea tuberculozei, la un an de când acesta a fost depus în Parlament. Astfel, se dorește ca proiectul legislativ să fie dezbătut și votat în sesiunea parlamentară din această toamnă. Legea tuberculozei a fost depusă la Senat, în urmă cu un an, pe 7 iunie 2016, fiind în prezent în Camera Deputaților, for decizional.

„Tuberculoza se ia prin aer, de oriunde și de oricine. Tuberculoza poate fi învinsă dacă este tratată corespunzător. Cu toate acestea, România ocupă primul loc în Europa în privința îmbolnăvirilor și a deceselor provocate de TBC“, se arată în comunicatul emis de reprezentanții asociațiilor.

Proiectul de lege prevede, printre altele, o indemnizație lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu, în prezent pacienții fiind obligați să facă naveta cel puțin o dată pe lună de la domiciliu până la dispensarul TBC la care sunt arondați, acolo unde primesc medicamentele. Proiectul mai prevede și dreptul la concediu și indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, fără condiții de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare pentru toți pacienții. În prezent, legea permite maximum un an de zile de concediu medical plătit 100% de statul român, potrivit reprezentanților asociațiilor, deși există forme grave de tuberculoză care au nevoie pentru vindecare de un termen de până la doi ani și jumătate. În comunicat se mai spune că „statul nu mai plătește concediu în această perioadă, ci obligă bolnavul să iasă în pensie de boală de câțiva lei, deși acesta este perfect reintegrabil după vindecare“.

Petiția este inițiată de mai multe organizații non-guvernamentale printre care Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă, Asociația Română a Bolnavilor de Tuberculoză, Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din Romania sau Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA. În județul Neamț, anual sunt diagnosticați cu TBC, în medie, 200 de cetățeni și 20-30 de bolnavi pierd lupta cu boala.

Geanina NICORESCU