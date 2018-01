Petardele şi artificiile i-au ars la cazier

Peste 11.000 de petarde şi artificii confiscate de revelion

Sfârşitul de an le-a adus unor nemţeni numai necazuri. Poliţiştii i-au depistat în timp ce încercau să comercializeze petarde şi artificii pentru sărbători. Polițiștii au confiscat, în aceste zile, 11.809 de petarde și 16 artificii, deținute, ilegal, de persoane neautorizate.

“În dimineața de 30 decembrie 2017, polițiștii Serviciul Arme Explozivi si Substanţe Periculoase au prins în flagrant un tânăr de 18 ani,din Piatra Neamț

care oferea spre vânzare publicului mai multe obiecte pirotehnice din portbagajul unui autoturism. În autoturism au fost găsite 167 de cutii cu câte 60 de bucăți petarde fiecare și 9 baxuri cu câte 20 de bucăţi pocnitori. Polițiștii au confiscat toată marfa deținută ilegal de tânăr, respectiv 10200 de petarde, în valoare de aproximativ 1000 de lei”, a declarat inspectorul Elena Bulgărea, purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ.

Alte două constatări similare au fost realizate de polițiștii romașcani în ziua de 31 decembrie, în jurul orei 10.00, pe raza municipiului Roman. Polițiștii au surprins în flagrant două persoane, o femeie de 29 de ani și un bărbat de 38 de ani, ambii din Roman, în timp ce ofereau spre vânzare articole pirotehnice într-o parcare din centrul orașului. Asupra femeii au fost găsite 249 bucati petarde, iar în cazul bărbatului au fost găsite 1260 de pocnitori şi 6 artificii clasa a II a. În ultima zi din an, o patrulă de ordine publică din cadrul Poliției municipiului Roman a surprins în flagrant, în faţa unui complex comercial de pe B-dul Roman Muşat, un romașcande 49 de ani, care încerca să comercializeze 100 de petarde şi 10 artificii.

În toate cazurile s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către specialişti.

Geanina NICORESCU