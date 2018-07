PET-urile de pe Lacul Bicaz, un nou dezastru ecologic pentru Neamţ

Hidroelectrica şi-a câştigat în instanţă dreptul de a nu mătura gunoaiele altora

După o ecologizare ca la carte în primăvară, ploile din iunie-iulie au ţesut luciul de apă cu alte gunoaie

Între adrese şi declaraţii, fenomenul rămâne unul foarte greu de stârpit

„După viitura produsă în 30 iunie – 01 Iulie, apele mari ale râului Bistriţa continuă să aducă importante cantităţi de deşeuri – în special plastic şi resturi vegetale, care se acumulează în zona Barajului Izvorul Muntelui său rămân în suspensie pe lac, a precizat, miercuri, Hidroelectrica, într-un comunicat de presă.

Hidroelectrica estimează că sunt de colectat cca. 200 de tone de material lemnos, 45 de tone de mase plastice şi 10 tone de alte deşeuri. Materiile poluante sunt răspândite pe o suprafaţă de aproximativ 30 de hectare (1% din suprafaţa lacului) şi se intreapta în mod natural către frontul de retenţie al hidrocentralei Dimitrie Leonida (Stejaru).

Hidroelectrica face, încă de la începutul acestui an, eforturi susţinute şi constante pentru ecologizarea luciului de apă şi a cuvetei lacului Izvorul Muntelui. În plus faţă de deşeurile acumulate pe lac după ultima viitură, societatea a mai colectat, pe propria cheltuiala, începând cu primăvara acestui an 37 tone lemn, 15 tone PET-uri şi 3 tone alte deşeuri.

Poluarea din ultima perioadă este una dintre cele mai grave, efortul financiar estimat de Hidroelectrica pentru ecologizare se ridică la suma de 861.000 lei fără TVA.

”Încă de la începutul anului am atras atenţia tuturor autorităţilor competente asupra poluării grave din zona râului Bistriţa. Toate semnalele noastre de alarmă au rămas însă fără ecou. Nimic nu s-a schimbat. Ceea ce face Hidroelectrica acum prin acţiunile de ecologizare a lacului este să îndepărteze efectele poluării. Cauza de fond rămâne în continuare nerezolvată: turiştii şi riveranii continuă să lase gunoaie în locuri nepermise, în vreme ce autorităţile asistă. Nimeni nu ia măsurile ferme şi normale care s-ar impune: nu se aplică amenzi celor cu adevărat vinovaţi de poluare, nu se amenajează locuri de picnic sau de petrecere a timpului liber, nu sunt colectate deşeurile. Sunt lucruri simple. Hidroelectrica continuă să achite sume uriaşe pentru poluarea de care nu este responsabilă şi, mai mult, este ţinta presiunilor autorităţilor de mediu şi locale. Ce se întâmplă cu respectarea principiului conform căruia poluatorul plăteşte? După ultimele evenimente luăm serios în calcul recuperarea prejudiciilor cauzate de poluare, în instanţă, de la autorităţi. Alături de sumele cheltuite pentru ecologizare, avem şi pierderile de randament ale utilajelor, care se traduc, la rândul lor în pierderi financiare.” – a declarat Bogdan Badea, Preşedintele Directoratului Hidroelectrica.

Reamintim că în data de 21.06.2018, Hidroelectrica a obţinut în instanţă, anularea măsurilor impuse de Garda Naţională de Mediu – Comisariatul Judeţean Neamţ, prin Nota de constatare nr. 245/29.04.2016, respectiv:

– îndepărtarea tuturor deşeurilor existente pe luciul apei la baraj Izvorul Muntelui, cu termen de realizare 28.06.2016;

-igienizarea luciului lacurilor de acumulare Izvorul Muntelui, Bâtca Doamnei, Vaduri şi Pângăraţi.

Hidroelectrica a recurs la soluţionarea pe cale juridică a divergenţelor cu Instituţia Prefectului Jud. Neamţ şi Garda Naţională de Mediu, după ce a primit de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ notificarea prealabilă emiterii deciziei de suspendare a activităţii la punctul de lucru Baraj Izvorul Muntelui. În prezent riscul de oprire a activităţii a fost suspendat”.

În această primăvară, lacul a fost curăţat de gunoaie

În luna aprilie, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, Ion Asaftei, s-a întâlnit cu reprezentanţii – Instituției Prefectului Neamț, Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Direcției Silvice, SC Hidroelectrica SA, primăriilor comunelor riverane Lacului Izvorul Muntelui, pentru a rezolva problema peturilor de pe Lacul Bicaz aşa cum este el cunoscut de toată lumea (Izvorul Muntelui), problemă devenită cronică în ultimii ani. Lacul, după cum se vede mai jos, a fost curăţat. Acum, e la fel ca la începutul primăverii.

Ieri, vicepreşedintele CJ Neamţ a declarat: „Starea Lacului de acumulare de la Bicaz mă îngrijorează foarte tare, pentru că problema plutitorilor de pe suprafața lui nu e simplu de rezolvat și nici trecătoare și trebuie găsite soluții pentru a putea interveni astfel încât situația să nu se mai repete după fiecare episod de precipitații abundente. M-am întâlnit cu reprezentanții instituțiilor care au atribuții în domeniul apelor, protecției mediului, ISU și de la Hidroelectrica și am discutat despre ce am putea face pentru a depăși momentul actual, când luciul apei este încărcat de mizerii și cum am putea interveni astfel încât situația să nu se mai repete după fiecare episod de precipitații abundente în amonte, pe firul Bistriței, ori la ieșirea din iarnă! Acest lac este sursă de energie dar și de apă pentru municipiul Piatra Neamț și comunele învecinate! Nu mai vorbim de importanța lui turistică, în plin sezon. Este extrem de important să nu îl lăsăm asfixiat de gunoaie! Ieri dimineață am mers la București și am abordat această problemă cu o seamă de factori de decizie de la nivel central.

Personal agreez ideea de a fi considerată situația de față drept CALAMITATE și Guvernul, pe cale de consecință, să aloce urgent fonduri pentru curățarea și igienizarea Lacului Izvorul Muntelui. Altă ieșire nu întrevăd și nu putem sta indiferenți la ceea ce se întâmplă! Sper ca ideea cu calamitatea să se materializeze. Repet: prioritară este curățarea lacului de reziduuri de orice fel. Apoi vom putea discuta despre modificarea și completarea legii pentru ca răspunderea să fie clară în astfel de cazuri, fără pasarea ei între instituții! ” a spus Ion Asaftei.

Prefectura Neamţ

*comunicat de presă

Având în vedere fenomenele hidrometeorologice din ultima perioadă, apele mari ale râului Bistriţa continuă să aducă importante cantităţi de deşeuri – în special plastic, care se acumulează în zona barajului Izvorul Muntelui sau rămân în suspensie pe lac. În ceea ce privește activitatea efectuată de către socitatea ECO Riviere Total SRL, vă comunicăm că urmare a răspunsului primit de la Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, se poate concluziona că societatea beneficiază de autorizațe de mediu valabilă, dar nu a respectat în totalitate obligațiile din aceasta. A.P.M. Neamț își exprimă rezerva privind capacitatea acestei societățați de ecologizare a Lacului de Acumulare Izvorul Muntelui. Având în vedere autoritate de lucru judecat cu privire la Hotărârea C.J.S.U. cu nr. 1 din 03.02.2016, în prezent, Instituția Prefectului – Județul Neamț a transmis autoritatilor locale din zona afectată, cât și institutiilor cu competențe în domeniu, respectiv Garda Națională de Mediu – Comisariatul Judetean Neamt, Agentia pentru Protectia Mediului Neamt si Sistemul de Gospodarire al Apelor Neamt, o solicitare de luare de măsuri urgente pentru combaterea acestui fenomen.