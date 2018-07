Peste 800 de note mai mari dupÄƒ contestaÈ›ii, la BAC

Astăzi începe a doua sesiune a Bacalaureatului

Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, au fost publicate ieri, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Statistica arată că, după depunerea și analizarea celor 1.332 de contestații, s-au produs următoarele modificări: 425 note scăzute; 812 note crescute; 95 de note neschimbate. Procentul promovabilitate la nivelul județului Neamț este de 69,42%, ușor scăzut comparativ cu procentul de promovabilitate la nivel național, care este de 69,70%. În cadrul acestei sesiuni au fost prezenți 3.401 absolvenți, 2 candidați au fost eliminați, iar 1.038 nu au obținut diploma de Bacalaureat, fiind declarați respinși. Cei mai mulți dintre tinerii respinși (850) au avut medii sub 5! După contestații nu au mai fost acordate medii de 10, astfel încât județul Neamț a rămas cu doar 4 rezultate excepționale. A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 începe astăzi și are următoarea structură: 10 – 13 iulie: înscrierea candidaților; 27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe; 20 august: limba si literatura română – proba Ea) – proba scrisă; 21 august: limba si literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă; 22 august: proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă; 23 august: proba la alegere a profilului și specializării – proba Ed) – proba scrisă; 24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A; 28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B; 29- 30 august: evaluarea competențelor digitale – proba D; 30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C; 1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00). În perioada 2 – 5 septembrie se va proceda la rezolvarea contestațiilor, iar pe 6 septembrie vor fi afișate rezultatele finale.

Geanina NICORESCU