Persoanele care au făcut detenție, puse pe făraș de autorități

*În acest an, la Agenția de Șomaj Neamț nu s-a prezentat niciun nemțean care a stat după gratii pentru a cere sprijinul instituțiilor abilitate

*Firmele care angajează astfel de persoane beneficiază de subvenții de la stat

Fiindcă nu se pot reintrega în societate, mulți din cei care și-au ispășit pedeapsa și gustă din libertate, calcă din nou pe bec și se întorc după gratii, unde statul le asigură un pat cald și mâncare, fără a fi arătați cu degetul în societate. Nu vreau să fiu înțeles greșit, nu iau partea persoanelor care fac fărădelegi, însă e bine să le mai dăm o șansă, fiindcă ajutate de autorități, prin programe speciale de reintegrare, acestea și-ar putea purta singure de grijă, câștigându-și cinstit pâinea de zi cu zi, fără a mai fi cheltuiți bani din bugetul statului. Printre măsurile care ar fi binevenite ar fi informarea și consilierea profesională, respectiv diferite cursuri, precum și organizarea de târguri de joburi, unde se vor prezenta angajatori interesați să încadreze astfel de lucrători, pentru care firmele primesc subvenții de la stat.

În Neamț, conform celor declarate de purtătorul de cuvânt de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, Elena Chirilă, n-au fost persoane din această categorie, care să solicite sprijin:”Până acum, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț nu a primit vreo solicitare de ajutor din partea acestor oameni. Firmele care încadrează persoane care au fost private de libertate vor primi subvenții de la stat”.

Pe plan național, conform unui comunicat de presă, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă sprijină reintegrarea în muncă a persoanelor private de libertate.

În vederea asigurării unui cadru general care să conducă la integrarea sau reintegrarea pe piaţa muncii a persoanelor private de libertate după eliberarea acestora, ANOFM derulează o serie de programe destinate acestei categorii de persoane. Astfel, ANOFM şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) au încheiat un protocol de colaborare în baza căruia agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, în colaborare cu penitenciarele, centrele de detenţie şi centrele educative asigură pentru persoanele aflate în custodia acestora, servicii de informare şi consiliere profesională, medierea muncii şi formare profesională. De asemenea, agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă transmit unităţilor de detenţie lista locurilor de muncă vacante, pun la dispoziţia persoanelor private de libertate informaţii despre serviciile pe care le oferă, organizează activităţi în colaborare cu angajatorii interesaţi în vederea promovării ofertei de locuri de muncă şi, eventual, a selectării viitorilor angajaţi din rândul persoanelor private de libertate care urmează să fie puse în libertate în perioada imediat următoare. În acest sens, agențiile pentru ocuparea forței de muncă organizează periodic burse ale locurilor de muncă destinate persoanelor private de libertate sau proaspăt eliberate din detenție. Cu sprijinul ANP, aceste persoane pot participa și la bursele locurilor de muncă organizate, de către ANOFM, la nivel național. Menţionăm că potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, actualizată, persoanele aflate în detenţie care mai au cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un curs de formare profesională, organizat de agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, cheltuielile necesare pregătirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj. De asemenea, acelaşi act normativ stabileşte o serie de măsuri destinate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, de care pot beneficia, fără discriminare, şi persoanele eliberate din detenţie: informare şi consiliere, medierea muncii, formare profesională etc. Principala condiţie pentru a beneficia de serviciile și programele derulate de ANOFM este înregistarea la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în rază căreia persoana aflată în căutarea unui loc de muncă are domiciliul sau reședința.

V. ANDRIEȘ