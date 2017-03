Percheziții în Piatra Neamț la dealeri de canabis

Două grupări infracționale de traficanți de canabis, din care una avea „tentacule“ în Piatra Neamț, au fost destrămate marți, 21 martie, de procurorii DIICOT din Iași și Bacău. La audieri au fost conduse 46 de persoane.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din cadrul Serviciilor Teritoriale Iași și Bacău au efectuat 32 de percheziții domiciliare în municipiul Iași, orașul Podu Iloaiei (Iași), Bârlad (Vaslui), precum și 4 percheziții domiciliare în municipiile Piatra Neamț și Bacău în cadrul unei acțiuni comune vizând destructurarea a două grupuri infracționale organizate specializate în traficul de droguri de risc și efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Anchetatorii au stabilit că gruparea din Iași a „proliferat“ la Piatra Neamț via Bacău, liderul ieșean fiind cel care procura și livra cantități importante de canabis și etnobotanice, iar dealerii locali ajunseseră chiar să cultive „indoor“ drogurile și alimentau consumatorii. „În perioada iulie 2016 – martie 2017, procurorii DIICOT – ST Iași au documentat activitatea infracțională a unui grup infracțional organizat care a acționat în această perioadă precum și anterior acestei perioade, prin aprovizionarea și comercializarea unor cantități deosebit de însemnate de produse cu efecte psihoactive (atât sub formă de produs vegetal, cât și sub formă de substanță pulverulentă) precum și droguri de risc pe piețele ilicite de pe raza județelor Iași și Vaslui. De asemenea, procurorii DIICOT – ST Bacău efectuează cercetări față de un grup infracțional organizat care, începând cu luna octombrie 2015, a comercializat droguri de risc și produse cu efecte psihoactive mai multor consumatori de pe raza municipiilor Bacău și Piatra Neamț“, spune un comunicat.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, procurorii au stabilit că drogurile și substanțele psihoactive erau procurate de la un distribuitor din municipiul Iași, precum și prin cultivarea „indoor“ a plantelor de canabis de către dealer-ii locali.

40 de persoane au fost conduse pentru audieri la sediul DIICOT Iași și 6 persoane la DIICOT Bacău. Acțiunile au fost efectuate împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Iași și Bacău. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția de Operațiuni Speciale. (C.I.)