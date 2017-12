Pentru prevenirea producerii incendiilor, atenţie la sobe, atenţie la coşurile de fum!

Verificarea periodică a cazanelor şi a recipienţilor sub presiune de către personal autorizat ISCIR, este obligatorie

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ au emis o serie de măsuri de preîntâmpinare a producerii incendiilor la sobe şi coșuri de evacuare a fumului, ca urmare a avalanşei de situaţii nefaste constatate în ultima vreme.

„În scopul preîntâmpinării producerii unor astfel de evenimente, în această perioadă a anului caracterizată prin temperaturi scăzute, ce determină populația să utilizeze mijloacele de încălzire (mijloace electrice ori sobe cu sau fără acumulare de căldură), Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Petrodava” al judeţului Neamț reaminteşte cetăţenilor principalele reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice sezonului rece”, a precizat slt. Adrian Rotaru, purtător de cuvânt la ISU Neamţ.

Apotrivit acestuia, coşurile pentru evacuarea fumului şi a gazelor fierbinţi, trebuie curăţate de către personal specializat în domeniu cel puţin o dată pe an (în cazul utilizării de combustibil gazos) şi cel puţin de două ori pe an (în cazul sistemelor de încălzire alimentate cu combustibil lichid şi solid), dar obligatoriu înainte de începerea sezonului rece; la trecerea prin acoperiş se va lăsa o distanţă de cel puţin 10 cm între faţa exterioară şi elementele combustibile ale acoperişului; nu este permis ca în coşuri sa fie încastrate elemente combustibile ale acoperişului sau planşeului (de ex. căpriori, grinzi, scânduri).

Pompierii atrag atenţia că, la instalarea şi folosirea coşurilor şi a burlanelor de fum trebuie, de asemenea, respectate mai multe reguli, precum: coşurile din zidărie vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor, mai exact în spaţiul dintre coş şi planşeu se introduce un strat de izolator incombustibil (din zidărie, gips carton ignifug, clingherit ş.a.); la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă; coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m; coşurile din zidărie vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate. Este interzis a se folosi coşurile din zidărie netencuite; coşurile de fum din metal (burlane) nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură.

Iar dacă nu ştiaţi, pompierii vă informează că verificarea periodică a cazanelor şi a recipienţilor sub presiune de către personal autorizat ISCIR, este obligatorie. Chiar ieri noapte s-a produs un incendiu la o locuinţă, din cauza unei defecţiuni la o centrală termică pe lemne.

Geanina NICORESCU