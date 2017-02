Pe fondul epidemiei naționale, 8 cazuri de rujeolă semnalate în Neamț

*Medicii de familie au la dispoziție 2.900 de doze de vaccine ROR, în vreme ce mai multe județe au rămas fără

În județul Neamț au fost deja diagnosticate clinic cu rujeolă 8 copii. Dr. Roxana Pipirigeanu, epidemiolog șef în cadrul Direcției de Sănătate Publică Neamț, a precizat că în 5 dintre cazuri boala a fost confirmată prin analize de laborator, iar pentru ceilalți 3 pacienți probele sunt în lucru. Părinții îngrijorați de amploarea pe care a luat-o răspândirea bolii la nivel național – în prezent fiind diagnosticați peste 2.300 de copii – trebuie să știe că medicii de familie mai au la dispoziție vaccin suficient pentru imunizări, respectiv aproximativ 2.900 de doze ROR.

La nivel național s-au înregistrat cazuri de rujeolă în 34 de județe, situația tinzând să devină critică. Vaccinul împotriva acestei boli, care a făcut deja 14 victime, nu se găsește în mai multe județe din țară, nici în cabinetele medicilor, nici în farmacii. În județul Arad au fost confirmate, de la începutul anului și până acum, cinci decese, în Timiș și Dolj câte trei, două, în Caraș-Severin și unul în Capitală. Conform Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), cazurile de rujeolă sunt existente în 34 de județe. Cele mai mult sunt confirmate în Arad, 519, în Caraș-Severin sunt 491, în Timiș – 325, iar spitalul Județean din Reșița este în carantină.

Denumirea „pojar“, cu care e cunoscută rujeola la noi, este descriptivă pentru principalele simptome: febră foarte înaltă, de până la 40,5 grade Celsius, și erupția ca para focului. Rujeola se răspândește pe aceleași căi clasice, și anume prin intermediul picăturilor de salivă și a secrețiilor nazale pe care persoana infectată le împrăștie în jur în timpul tusei, strănutului, râsului sau vorbirii. Transmiterea indirectă, adică prin contactul cu diferite obiecte contaminate (jucării, mobilier etc.) este rară în cazul rujeolei, însă nu imposibilă. O veste bună în legătură cu virusul rujeolic este că acesta are un timp scurt de supraviețuire (mai puțin de 2 ore) în aer sau pe suprafețe, precum și o sensibilitate deosebită la solvenți organici (soluții de curățare), căldură și ultraviolete. În schimb, rezistă foarte bine la frig (poate fi conservat ani de zile la -70 grade C). Din aceste motive, virusul este mult mai activ în lunile reci și cu soare puțin. Cu toate acestea, au fost ani în care cele mai cazuri de rujeolă s-au înregistrat în a doua jumătate a primăverii (aprilie-mai).

Geanina NICORESCU