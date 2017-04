Patru medalii pentru pugiliștii pietreni la Cupa României

Fundația „Boxul Nemțean“ a avut 4 medaliați la Cupa României la box, pentru tineret, competiție care s-a desfășurat la finele săptămânii trecute la sala mică Polivalentă din Piatra Neamț. La categoria semimijlocie, 75 de kg, Alberto Simion a cucerit locul întâi, după ce l-a învins în finală pe Marian Ficiu, de la Târgu Jiu, nimeni altul decât campionul național și câștigătorul Cupei României, la tineret, de anul trecut. Tot pe primul loc s-a situat și Alberto Biro, la categoria mijlocie, 81 de kg, după ce l-a învins în ultimul act al categoriei pe Ion Ciumă, de la Vâlcea. Medaliile de bronz au fost cucerite de Eduard Jipeanu, la categoria muscă, 51 kg, și Alexandru Frumosu, la categoria ușoară, 69 kg. La categoria cocoș, 56 kg, Anton Ilinescu a pierdut cu 2-3 încă din turul preliminar, după ce a fost defavorizat de arbitrii, iar la categoria semiușoară, 64 kg, Marcel Călărașu a ajuns până în turul al doilea, după ce a fost învins de viitorul câștigător, Claudiu Pălădoiu, de la Steaua București, component al lotului național și medaliat la europenele de tineret.

Trebuie spus că la categoria la care a concurat Marcel Călărașu, 64 kg, au fost prezenți numai puțin de 22 de pugiliști. „Sunt mulțumit de rezultatele elevilor noștri, chiar dacă Anton Ilinescu a fost defavorizat la categoria lui. Sunt rezultate frumoase care arată că la noi, la Piatra Neamț, se muncește mult și avem talente. Acești sportivi ai noștri au dublă legitimare, concurează și pentru clubul din Bacău. Per total, ne declarăm mulțumiți de modul cum s-a desfășurat acest concurs, iar antrenorii prezenți la noi au lăudat felul în care am organizat această Cupă a României. Chiar a fost un eveniment sportiv, am avut fete care au condus oaspeții în sală, am avut muzică, DJ, sonorizare, joc de lumini, iar sala mică Polivalentă a fost un loc adecvat pentru asemenea concursuri de box. Vreau pe această cale să mulțumesc CL Piatra Neamț și Primăriei, deoarece am avut gratuitate la sală, pe care am obținut-o cu 3 zile înainte de startul concursului. Mulțumiri de asemenea și CJ Neamț, cu care am avut un parteneriat, dar și prietenilor apropiați care au fost și acum alături de boxul pietrean“, a declarat Gabriel Câmpescu, vicepreședintele Fundației „Boxul Nemțean“ și principalul organizator al Cupei României.

Gazdele de la Fundația „Boxul Nemțean“ a participat cu 6 pugiliști la Cupa României pentru tineret, 17-18 ani, dintre care 4 au obținut medalii, iar într-un clasament neoficial pe cluburi, Piatra Neamț alături de Bacău s-a situat pe locul al doilea, după clubul din Călărași. Vă prezentăm mai jos medaliații la toate cele 10 categorii.

Categoria semimuscă, 46-49 kg

1.Cosmin Gârleanu – Hunedoara, campion mondial de juniori

Orhan Marcu – Farul Constanța Romulus Macrisi – Rovinari George Ricu – Metrorex București

Categoria muscă, 51 kg

1.Antonio Vișan – Călărași, medaliat CE tineret

Florin Belteanu – Târgu Jiu Mario Florescu – Slatina Eduard Jipeanu – Fundația „Boxul Nemțean“

Categoria cocoș, 56 kg

1.Jean Cristea – Călărași

Dorin Doghi – Universitatea Cluj Dorel Bolovan – SCM Craiova Bogdan Cioc – SCM Craiova

Categoria pană, 60 kg

1.Mark Vișan – Călărași

Loris Andreas – Târgu Jiu Ioan Mureșan – Universitatea Cluj Marius Pirică – Târgu Jiu

Categoria semiușoară, 64 kg

1.Claudiu Pălădoiu – Steaua București, medaliat CE tineret

Vlad Matei – Dinamo București Eusebiu Arădoaei – Iași Adrian Ciobanu – Slatina

Categoria ușoară, 69 kg

1.Vlad Haiduc – Călărași

Tayson Lubert – Comtech Fernando Anton – Brăila Alexandru Frumosu – Fundația „Boxul Nemțean“

Categoria semimijlocie, 75 kg

1.Alberto Simion – Fundația „Boxul Nemțean“

Marian Ficiu – Târgu Jiu Mihai Savu – Steaua București Rodrigo Gheorghe – CSS București

Categoria mijlocie, 81 kg

1.Alberto Biro – Fundația „Boxul Nemțean“

Ioan Ciumă – Vâlcea Andrei Secrieru – Banatul Timișoara Paul Năstase – Steaua București

Categoria semigrea, 91 kg

1.Michael Constantin – Craiova

Antonius Savu – Pitești Darius Forai – Zalău Marius Nicola – Craiova

Categoria grea, plus 91 kg

1.Emanuel Mican – Dinamo București

Ionuț Grigore – Dinamo București Marius Ioniță – Târgoviște Georgian Râpeanu – Râmnicu Sărat

Volei

Volei Club a pierdut restanța cu Banatul

VCM LPS Piatra Neamț – Banatul Caransebeș 1-3 (20, -21, -21, -13)

Voleibaliștii de la VCM LPS Piatra Neamț au pierdut cu 1-3 meciul restant din etapa a opta a minicampionatului pentru locurile 7-12, disputat duminică pe teren propriu în compania celor de la Banatul Caransebeș. Deja retrogradată în eșalonul inferior, formația gazdă a început mai bine partida de la sala Polivalentă și a câștigat destul de lejer primul set cu 25-20, după 21 de minute. A fost un simplu foc de paie pentru gazde, care ulterior nu prea au mai reușit nimic, și care au pierdut următoarele 3 acte, de două ori la 21 și odată la 13, inclusiv confruntarea cu 1-3. Municipalul pietrean a rămas pe ultimul loc în clasament, cu doar 5 puncte, iar miercuri, de la ora 16, vor juca tot pe teren propriu cu Știința Bacău, în ultima etapă a campionatului. Partida restanță cu Universitatea Cluj, din runda cu numărul 9, se va disputa pe data de 29 aprilie, pe terenul ardelenilor. În celelalte două jocuri din etapa a noua, favoritele s-au impus în deplasare, Caransebeș la Bacău, iar Baia Mare la Dej, și în aceste condiții, Universitatea Cluj va retrograda, alături de VCM LPS Piatra Neamț, în eșalonul al doilea voleibalistic.

Rezultate, turneul 7-12

Știința Bacău – Banatul Caransebeș 1-3 (22, -22, -25, -20)

Unirea Dej – Știința Baia Mare 1-3 (23, -19, -20, -16)

Universitatea Cluj – VCM LPS Piatra Neamț, se joacă pe 29 aprilie

Clasament

7.Știința Baia Mare 50p – setaveraj 63-59

Banatul Caransebeș 44p – setaveraj 57-60 Știința Bacău 37p – setaveraj 51-67 Unirea Dej 27p – setaveraj 46-77 Universitatea Cluj 23p – setaveraj 34-75 VCM LPS Piatra Neamț 5p – setaveraj 16-85

S-a strâns lupta la titlu

S-a strâns lupta la titlu în minicampionatul pentru locurile 1-6, acolo unde liderul, Municipal Zalău, a pierdut cu 1-3 pe terenul oltenilor de la SCM Craiova. Deși au luat primul set, sălăjenii le-au cedat pe următoarele 3 și nu au plecat cu niciun punct din Bănie. Zalăul are acum 73 de puncte, Craiova 71, iar în ultima etapă, băieții de la Zalău joacă acasă cu Arcada Galați, iar oltenii evoluează în capitală cu CSM București.

Rezultate, turneu 1-6

SCM Craiova – Municipal Zalău 3-1 (-21, 13, 13, 19)

Tricolorul Ploiești – CSM București 3-1 (22, 21, -22, 22)

Arcada Galați – Steaua București 3-0 (23, 22, 21)

Clasament

1.Municipal Zalău 73p – setaveraj 81-34

SCM Craiova 71p – setaveraj 80-33 Arcada Galați 70p – setaveraj 78-38 Steaua București 60p – setaveraj 71-44 Tricolorul Ploiești 58p – setaveraj 70-51 CSM București 34p – setaveraj 43-67

Handbal

Derby al Moldovei la Bacău

După o pauză de două săptămâni, astăzi se reia partidele din divizia A de handbal feminin, iar în seria A, fetele de la HCF Piatra Neamț vor întâlni în deplasare pe Știința Bacău, în etapa cu numărul 22. Duelul din sala Eugen Bartha este un derby al Moldovei, între două formații care se cunosc foarte bine și care mulți ani s-au întâlnit și pe prima scenă handbalistică. Meciul de astăzi se anunță unul destul de echilibrat, între două grupări apropiate valoric, care sunt și vecine de clasament. Fetele de la Piatra Neamț se află pe poziția a opta, cu 28 de puncte, în timp ce cele de la Bacău se situează un loc mai jos, cu 26 de puncte. În tur, la Polivalenta din Piatra Neamț, cele două formați au încheiat nedecis, scor 26-26. În ultima etapă de campionat, elevele lui Dan Valentin au bătut acasă cu 25-21 pe Activ Plopeni, în timp ce Știința Bacău a cedat cu 25-40 la malul mării cu Neptun Constanța. Meciul de la Bacău se joacă de la ora 13, iar o partidă din această rundă, Spartac București – Neptun Constanța 25-39, s-a jucat în devans. Celelalte jocuri ale etapei sunt, CSM II București – Rapid București, Dinamo București – CS Buzău, Știința București – Șc. 181 București, Activ Plopeni – CSU Târgoviște și SCM Pitești – CNOT Iași.