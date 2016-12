Patronii proxeneți din Piatra Neamț, buni de plată

* Daniela Pachițanu și Constantin Brânzei au fost condamnați, de Tribunalul Neamț, la închisoare cu suspendare, dar sunt „buni de plată“ * Condamnarea nu este definitivă

Tribunalul Neamț s-a pronunțat ieri, 21 decembrie 2016, în dosarul patronilor de pensiuni care foloseau minore pentru prostituție. Cea mai mare pedeapsă a fost aplicată Danielei Pachițanu, cea care deținea pensiunea „Dana“, magistrații dispunând în cazul ei o pedeapsă de 3 ani închisoare, cu suspendare pe 4 ani, și 30 de zile muncă neremunerată la Primăria Piatra Neamț sau la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț. Constantin Brânzei, patronul pensiunii „Red Rock“, are o pedeapsă de 2 ani și 4 luni închisoare cu suspendare, dar fiindcă mai avea o condamnare anterioară cu suspendare, acum execută în total 3 ani de închisoare. Ambii vor fi supuși prelevării de probe genetice ce vor fi înscrise în baza națională de date. În plus, instanța a dispus confiscarea specială la bugetul de stat a sumelor obținute de cei doi în urma exploatării sexuale a fetelor în pensiuni, respectiv 68.400 lei de la Daniela Pachițanu și 93.900 lei de la Constantin Brânzei.

Cele două victime care au făcut plângere și au depus mărturie în dosar nu au avut pretenții de despăgubiri de la inculpați.

În acest dosar au mai fost inculpate și două angajate a celor doi patroni. Emilia Atudosiei a fost condamnată la 1 an și 8 luni închisoare cu suspendare pe 3 ani și prestarea a 30 de zile de muncă neplătită la Primăria Piatra Neamț sau la Direcția de Asistență Socială, iar Luminița Crăciun are o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, tot cu suspendare, pe 2 ani, și 30 de zile de muncă în folosul comunității. Amprentele lor genetice vor figura, de asemenea, în baza națională de date. Fiecare din cei patru inculpați vor mai avea de achitat la buget câte 2.000 lei cheltuieli judiciare.

Cazul prostituției din două pensiuni din Piatra Neamț a făcut vâlvă în luna noiembrie 2014, după ce ofițerii de la Combaterea Criminalității Organizate Neamț și procurorii DIICOT Neamț au făcut descinderi în pensiunile „Dana“ și „Red Rock“, de unde au ridicat mai multe documente și au pus capăt rețelei infracționale care racola fete sărace, dispuse să-și vândă trupurile pentru bani.

Cei patru inculpați, acuzați de constituire de grup infracțional, proxenetism, trafic de minori și de persoane, fac parte dintr-un prim dosar reieșit în cursul anchetei DIICOT Neamț, în care s-a conturat că mai multe tinere, inclusiv minore, au fost atrase să se prostitueze pentru cei doi patroni și nu numai. Oamenii legii au luat declarații de la 16 martori care au reușit să fie găsiți, printre care și câteva din fetele care erau folosite pentru servicii sexuale. Din rechizitoriul DIICOT Neamț reiese că la pensiunea Dana, de pildă, patroana ținea o evidență scrisă a fetelor, cu numere de telefon la care puteau fi sunate și chemate la „un ceai“ sau „o ciorbă“, în funcție de ce dorea clientul. Inculpata a recunoscut parțial acuzațiile. În ce privește patronul „Red Rock“, Constantin Brânzei, a admis că doar le caza pe fete, nu le și făcea rost de clienți. Procurorii au arătat că fetele fie erau alese de clienți la fața locului, fie ele își alegeau clienții din bar, iar banii de cazare erau achitați de clienți, iar din tariful pentru serviciile sexuale, jumătate era al patronului pensiunii. Din anchetă reiese că nici la Dana, nici la Red Rock nu se percepea tariful oficial de cazare, ci era un preț fix 50 de lei, la care se adăuga tariful pentru prestațiile fetelor, 100-200 de lei. Anchetatorii au depus la dosar declarația uneia din fete care a afirmat că în trei ani a achitat pentru cazare circa 40.000 lei.

Sentința de ieri a Tribunalului Neamț nu este definitivă, oricare din părți putând să declare apel. (C.I.)