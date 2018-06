PĂSTRĂVENI: În dar de ziua copilului, un superb parc de distracție

Local Păstrăveni le-a oferit micuților un dar deosebit: un superb parc de distracție și recreere.

La Păstrăveni, data de 1 iunie 2018 a fost o zi foarte frumoasă, una de neuitat în care copiii s-au bucurat de atenția deosebită a oficialităților locale și județene cu care au cântat și au dansat împreună. A fost veselie mare în parc, de care s-au „molipsit” și adulții, care, fie și pentru o clipă, au dat timpul înapoi și s-au reintrat în universul copilăriei lor. Nu aveai cum să reziști tentației, când vedeai atâta bucurie pe fețele micuților, știind că ei sunt vedetele evenimentului, cei care au primit un dar deosebit de ziua lor și, normal, foarte multe dulciuri. Anton Necului GOREA, primarul comunei Păstrăveni: „Să vă bucurați de acest loc minunat!” „De ziua lor, urez tuturor copiilor să aibă parte de o copilărie fericită, lipsită de griji și de nevoi, alături de familiile lor. În calitate de primar al comunei Păstrăveni mi-am dat interesul să am grijă de toți copiii din comunitate. Acum le oferim acest parc, un spațiu în care să se întâlnească, să socializeze și să se joace împreună. Mulțumusec consiliului local care au aprobat și m-au ajutat în acest proiect, dar și angajaților primăriei. Mulțumesc și invitațiilor care au venit la acest eveniment senatorul Emilia Arcan și domnului Ion Asaftei, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț care au fost permanent alături de noi, ne-a ajutat mereu. Aduc mulțumiri speciale echipei foarte tinere și pricepute cu care am a lucrat la acest obiectiv, proiectantul și constructorul acestui obiectiv.După părerea mea domnul Timotei Fecioru este unul dintre cei mai buni proiectanți peisagiști din țară și îl felicit pentru acest proiecte care este în folosul nostru și sper că vom colabora și în continuare. Aceleași mulțumiri deosebite aduc și constructorului Mădălin Cadăr, pe care îl felicit pentru cât de frumos a ieșit acest parc. Inițial, am crezut că vom finaliza lucrările de la parc în două luni, dar care până la urmă a durat un an și ceva. Ne lispeau anumite elemente, partea de irigații. Dar, pe parcurs, am făcut rost de toate utilitățile, astfel încât parcul să fie frumos și funcțional, ca să se bucure de el copiii noștri. Vă rog ca, în continuare, să aveți grijă de acest parc, să-l păstrați în bune condiții, să vă bucurați multă vreme de acest loc minunat! Vă doresc distracție plăcută!” Emilia Arcan, senator PSD: „Vă felicit și doresc cât mai multe proiecte frumoase pentru comunitate” „Este o bucurie pentru mine să fiu prezentă la acest eveniment important pentru comunitate. Vă felicit domnule primar, consilierii locali și pe viceprimar, felicit pe toți cei care ați participat la realizarea acestui obiectiv. Aveți dreptate să-i lăudați pe cei care au pus mintea să realizeze acest obiectiv, respectiv pe proiectant și constructor. Fără de ei nu ar fi fost posibil se dea o imagine atât de plăcută acestui loc, acestui parc minunat care este dedicat copilor, inaugurat chiar de ziua lor. Este un prilej minunat de a le transmite tuturor celor prezenți să fie sănătoși, să se bucure de o copilărie fericită, să aibă realizări frumoase, să-i bucure pe părinți și pe dascăli care contribuie la educația lor. Domnule primar, vă meritați funcția de prim ales al comunității. Apreciez întreprinzătorul, edilul și omul care se dedică locuitorilor. Locuitorii fiind și voturile pe care le-ați primit atunci când ați fost ales să-i reprezentați. Locuitorii comunei Păstrăveni trebuie să fie mândri că au un primar care este un bun manager, un bun gospodar, care vă reprezintă cu cinste și onoare. Vă felicit și doresc cât mai multe proiecte frumoase pentru comunitate, pentru că de aici o să ieșiți la pensie! Suntem în anul centenar, anul Marii Uniri, trebuie să reflectăm la tot ceea ce a însemnat România în trecut și să contribuim la viitorul acestei țări, să ne gândim la speranțe de mai bine.” Ion Asaftei, vicepreședintele Consiliului Județean Neamț: „Parcul de aici este unic în județul Neamț, în zona rurală” „La mulți ani dragi copii! Încep cu voi, pentru că azi este ziua voastră. Este o zi minunată, în care vă simțiți bine și, la bucuria voastră, alătur și bucuria mea de a fi aici, împreună cu voi. Nu-i prima dată când vin la un asemena eveniment la Păstrăveni, în urmă cu vreo 2 luni am participat la inaugurarea unui mini-teren de sport. Avem aici un exemplu tipic de voință, maturitate în ceea ce înseamnă un simț al esteticului și al frumosului deosebit, în persoana domnului primar și ceea ce își propune iată că le și realizează pentru comunitate. Să fiu sincer, atâta frumusețe și atîta transformare a unei bucăți de pământ neînsemnat întrun loc deosebit, un colț de rai. Asta prin străduința primarului, a comunității locale, consilierilor locali, motiv pentru care îi felicit pe toți. Eu cred că domnul primar o să iasă la pensie ca ministru al Dezvoltării și Esteticului, pentru lucrurile frumoase pe care le face cu cheltuieli minime. Poate fi un exemplu și pentru alți edili, care fac astfel de lucrări în comunitățile lor. Ideea că tot ce se vede aici, ce s-a realizat, parcul de aici este unic în județul Neamț, în zona rurală. Vă felicit încă odată, vă doresc toate cele bune, zile mai frumoase ale trăirii noastre. Suntem în anul centenarului, în anul în care jalonăm istoria noastră cu un secol, să ne gândim la ce lăsăm generațiilor viitoare, la acești frumoși și minunați copii. Avem o obligație morală pentru ceea ce înseamnă viitorul copiilor noștri.” Proiectant și constructori: doi tineri excepționali, de mare viitor La realizarea parcului de la Păstrăveni și-au pus la bătaie priceperea, pasiunea și viziunea doi tineri de excepție: proiectantul Timotei Feciorul și constructorul Mădălina Cadăr. Echipa fiind întregită și de tânărul primar Anton Gorea, care i-a lădat, dar nu s-a sfiit să spună că nu au avut liniște cu el. A ieșit o realizare frumoasă. De la Timotei Fecioru am vrut să aflu unde i-a zburat mintea, la ce anume s-a gândit atunci când a conceput acest proiect: „Soluția a izvorât din poziționarea amplasamentului și din bugetul pe care l-a avut primăria la dispoziție. Prin imagini atrăgătoare a convins să regleze posibilitățile financiare încât să devină posibilă acea atmosferă pe care o prezetăm în imagini. Așa am reușit să găsim și niște echipamente care să fie potrivite pentru mai multe categorii de vârstă. Un mare avantaj a fost și vegetația din zonă, acea pădurice care oferă umbră pentru cei care vor să fugă de soare.” Un alt aspect foarte important este oferit de constructor care a ales să rezolve niște detalii chiar mai performante decât prevedea proiectul. Pentru contructorul Madălin Cadăr, proiectul a fost o provocare în care s-a implicat cu multă pasiune, care ne-a mărturisit că: „Tot proiectul a fost o provocare, care prin buna colaborare dintre factorii implicați, beneficiar, constructor și proiectant, lucrarea a fost dusă la bun sfârșit. A ieșit ceva deosebit, iar toată lumea este mulțumită”.