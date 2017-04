Păstrarea locurilor de muncă, o „nucă“ prea tare pentru autorități

*În Neamț, în luna februarie, rata șomajului era în creștere, respectiv 5,97% *La aceeași dată, la Agenția de Șomaj Neamț erau înregistrați 11.365 de șomeri, cu 40 mai mulți decât în ianuarie 2017

Începutul de an a fost nu tocmai bun pentru piața muncii din Neamț, dacă ar fi să ne luăm după statistica oferită de Agenția Națională de Șomaj pentru luna februarie a acestui an, în care se poate observa o creștere a ratei șomajului de 0,33 pp. Pe lângă acest lucru, în comparație cu luna ianuarie 2017, în februarie, s-a mărit și numărul persoanelor înscrise la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț, cu 40. Din cei 11.365 de șomeri înregistrați în perioada analizată, 8.632 nu mai primeau indemnizație de la stat și doar 2.733 se aflau în plată. Pe lângă acest aspect, din numărul total de șomeri 4.372 erau femei.

La sfârșitul lunii februarie 2017, rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 4,71%, mai mică cu 0,09 pp decât cea din luna anterioară și mai mică cu 0,16 pp decât cea din luna februarie a anului 2016. Din cele 413.732 de persoane înregistrate în evidențele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, 90.629 primeau indemnizație de șomaj. Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului masculin a scăzut de la 5,24% în luna ianuarie 2017, la 5,16%. Rata șomajului feminin a scăzut de la 4,28% în luna ianuarie, la 4,19 %. În funcție de mediul de rezidență, la finele lunii februarie 2017 se prezintă astfel: 120.892 șomeri provin din mediul urban și 292.840 șomeri din mediul rural. Cei mai mulți șomeri aveau între 40-49 de ani (121.951), urmați de cei din grupa de vârstă 30-39 de ani (87.306), la polul opus aflându-se persoanele între 25-29 de ani (32.644). Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional aveau ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați (81,20%), în timp ce șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezentau 14,53%, iar cei cu studii universitare 4,27 %.

În cea de-a doua lună a acestui an, rata șomajului s-a diminuat în 27 de județe, cele mai mari scăderi înregistrându-se în județele: Hunedoara cu 0,54pp, Prahova cu 0,51 pp, Vaslui cu 0,44 pp, Brăila cu 0,42 pp, Olt cu 0,35 pp, Bacău cu 0,32 pp, Călărași și Arad cu 0,28 pp, Covasna cu 0,26 pp și Buzău cu 0,25 pp. Nivelurile cele mai ridicate ale ratei șomajului au fost în județele: Vaslui (10,94%), Mehedinți (9,99%), Teleorman (9,93%), Galați (9,53%), Dolj (9,38%), Buzău (9,18%), Olt (8,30%), Gorj (8,06 %) urmate de județele Ialomița (7,77%) și Călărași (6,96%). Județul Ilfov a continuat să înregistreze, și în luna februarie 2017, cea mai mică rată a șomajului, respectiv 1,07%.

V. ANDRIEȘ