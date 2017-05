PÄƒrinÈ›i, staÈ›i cu ochii pe oferta lunii IUNIE lansatÄƒ de Clinica de oftalmologie CRISTAL VISION

*Interviu cu dr. Cristina Ghindea, pietreanca pregătită profesional la Cluj

La împlinirea unui an de la prima întâlnire, în cadru profesionist, cu nemțenii și problemele lor oculare, doctorița Cristina Ghindea, șefa Clinicii de oftalmologie CRISTAL VISION din Piatra Neamț, a pregătit o surpriză care-i vizează pe cei care sunt „ochii și sufletul“ oricărei familii: copiii. Cartea sa de vizită este experiența dovedită în clinicile din Cluj, unde a învățat de la medici cu renume – mentor fiindu-i dr. Monica Gavriș șefa secției Oftalmologie de la Spitalul Militar Cluj, iar în misiunea sa, doctorița Ghindea oferă siguranță și profesionalism ajuntându-se de echipamentele medicale de ultimă generație din dotarea clinicii. E lucru mare să ai încredere să-ți lași copilul pe mâinile unui doctor, dar pentru medicul Cristina Ghindea interacțiunea cu cei mici a devenit un lucru firesc, obișnuit, adresabilitatea pe acest segment de pacienți fiind în creștere.

Reporter: Ce surpriză le-ați pregătit celor mai mici pacienți?

Dr. Cristina Ghindea: Luna iunie este luna copilăriei, luna reîntoarcerii către ceea ce a fost frumos și de aceea m-am gândit să vin în sprijinul copiilor care, în cele mai multe cazuri, nu știu că au dificultăți de vedere față de cum ar fi standardul. Și, atunci, printr-o evaluare și un screening, putem să depistăm probleme care pot fi corectate astfel încât ei să vadă mai bine, să aibă rezultate școlare mai bune. Pentru copii, în luna iunie, practic din data de 1 iunie și până pe 30 iunie 2017, vom avea tariful scăzut, de la 80 de lei pe consultație la 50 de lei, copii însemnând 0-18 ani. În plus, vom oferi, pentru cei care au nevoie de ochelari, o lentilă gratuită, din partea noastră. Deci clientul va plăti doar o lentilă în cazul în care își efectuează la noi ochelarul complet.

Rep.: Care sunt semnele pe care ar trebui să le observe părintele pentru a înțelege că vederea copilului nu este una normală?

Dr. Cristina Ghindea: Sunt foarte mulți copii care nu manifestă probleme, întrucât, evident, nu au două perechi de ochi. Ei nu știu cum ar trebui să vadă și să compare cu ceea ce văd. Se adaptează la vederea pe care o au, însă părinții ar putea să observe: fie că se apropie prea mult de lucruri, fie că nu văd detalii pe care ceilalți copii le observă, strâng din ochi, ochii li se înroșesc adesea, sau fac des conjunctivite. Acestea sunt semne care ar trebui să determine părintele să evalueze sănătatea oculară a copilului, cu ajutorul unui specialist.

Rep.: Sunt și semne evidente?

Dr. Cristina Ghindea: Da, sunt și semne care apar vădit. Cum ar fi strabismul, atunci când unul dintre ochi o ia spre nas sau spre în afară. Un semn evident de patologie a interiorului ochiului este atunci când pupila este albă. Sunt copii care spun că nu văd la tablă față de ceilalți copii, iar acesta este un semn de miopie.

Rep.: Când ar trebui să beneficieze un copil de primul consult complex de specialitate?

Dr. Cristina Ghindea: Primul consult, dacă de la naștere nu apar semne care să ridice suspiciuni, este bine de făcut la 3-4 ani, atunci când putem colabora, cât de cât, cu copilul. În schimb, dacă apar orice fel de semne, în sensul că un ochi este mai mic sau este mai mare, sau strabismul, ori roșeața oculară, hiperlăcrimarea sau secrețiile, atunci părinții ar trebui să aducă copilul imediat. Fără să aștepte până la 3-4 ani. Doar în cazul în care nu se observă nimic, trebuie făcută o evaluare de screening la 3-4 ani. Și asta pentru a exclude problemele care ar putea să-i handicapeze vederea pe termen lung.

Rep.: Copiii născuți prematur ar trebui mai atent monitorizați?

Dr. Cristina Ghindea: În primul și în primul rând, copiii născuți prematur sunt evaluați în centrele maternale de către medicii oftalmologi pentru prevenirea retinopatiei prematurității – iar acest lucru se face până la vârsta de un an. Dar, în general, copiii prematuri au un risc mai mare de a dezvolta strabisme, de a dezvolta defecte de refracție, care sunt corectabile prin ochelari și tratamente ortoptice.

Rep.: Se tot vorbește despre problemele grave care pot fi generate de înfundarea canalului lăcrimal. Cum puteți interveni pentru rezolvarea acestei probleme apărute la naștere?

Dr. Cristina Ghindea: La nivelul canalului lacrimo-nazal este o membrană din perioada fetală care la majoritatea copiilor se resoarbe la naștere. La cei care nu se resoarbe la naștere apare hiperlăcrimare și încă o lună-două această membrană se mai poate resoarbe. Dacă după vârsta de două luni nu se resoarbe, atunci se face un tratament cu antibiotic și masaj, astfel încât se creează un fenomen de pompare și care produce presiune asupra membranei, să o rupă. Dacă masajele respective nu dau rezultat, atunci se practică sondajul lacrimal, adică se pătrunde cu o sondă boantă în vârf pe canalul lacrimo-nazal și efectiv se perforează membrana respectivă. Riscurile sunt mici. În principiu, se intră pe un canal preformat și 90% dintre sondaje au rezultate foarte bune, cu dispariția hiperlăcrimării și cu funcționarea normală a pasajului lacrimal. Vreau să precizez că se poate interveni la orice vârstă însă, cu cât este mai devreme, cu atât membrana este mai puțin osificată și cu atât rezultatele sunt mai bune și mai ușor de obținut. Cu cât copilul crește, cu atât acea membrană se întărește și intervenția devine mai dificilă, iar rezultatele mai puțin spectaculoase.

„Singurele care pot determina scăderea evoluției miopiei sunt lentilele de contact de noapte și petrecerea timpului în aer liber“

Rep.: Cum ajută ochelarii în restabilirea vederii normale?

Dr. Cristina Ghindea: Ochelarii corectează doar miopia, în sensul în care copilul vede bine cu ochelarii. Dar nu inhibă evoluția miopiei. Datele care s-au cules după mulți ani de studii au demonstrat că singurele care pot determina scăderea evoluției miopiei sunt lentilele de contact de noapte și petrecerea timpului în aer liber. Este un studiu foarte serios, făcut în Statele Unite în ultimii 20 de ani, iar rezultatele au fost publicate anul trecut, la Congresul de Oftalmo-pediatrie, în care au demonstrat foarte clar că problema nu este atât a faptului că majoritatea oamenilor stau mult și citesc pe gadget-uri, ci problema este mai ales că noi nu relaxăm ochii și petrecem mai mult timp în interior, uitând să-i mai relaxăm în exterior. Și au demonstrat că două ore în plus pe săptămână petrecute de un copil afară reduce evoluția miopiei cu 0,50 pe an. Pentru că la depărtare, ochiul se relaxează. Pe când la aproape, el produce un efort. Și atunci nu spunem să nu te uiți „la aproape“, să nu studiezi, dar nu uita să și ieși afară. O distanță peste 5 metri este cea relaxantă pentru ochi.

„Cu lentilele de contact purtate numai în timpul somnului, noaptea, scade evoluția miopiei la jumătate“

Rep.: Detaliați-ne ce sunt lentilele de noapte și în ce fel ajută, ele, de fapt?

Dr. Cristina Ghindea: Sunt acele lentile de contact dure, de noapte, care se pun seara, înainte de culcare și care se scot dimineața, iar copilul vede bine peste zi, fără ochelari și fără lentile și, în afară de acest avantaj, mai există și acela că determină o scădere a evoluției miopiei la jumătate. Cu alte cuvinte, dacă un copil ar evolua, într-un an, o dioptrie miopică fără acest tratament, cu lentila evoluează până-n 0,50 dioptrii miopice. Poate nu pare mult pentru un an de zile, dar ținând seama contabilizat an de an, una este un copil să ajungă la vârsta adultă cu -1,5 și alta este să ajungă cu -3,5. La clinica noastră se pot face probe pentru aceste lentile, se explică foarte exact și se pot achiziționa într-un regim de consultanță foarte performant.

Rep.: Mai exact, cum se folosesc aceste lentile?

Dr. Cristina Ghindea: Se aplică pe cornee, pe ochi mai precis, și are efect atunci când pleoapele sunt închise. De aceea se poartă pe perioada somnului. Lentila respectivă aplatizează pe cornee și practic compensează dioptriile și dioptriile se duc aproape de zero, astfel încât persoana vede bine fără ochelari. Noi, mai ales la copii, le indicăm pentru a încetini evoluția miopiei. Pentru că la majoritatea adulților miopia nu mai avansează. În principiu, indicația acestor lentile pentru partea de avansare a miopiei este pentru copii. Și sunt mulți copii care deja poartă acest tip de lentilă de contact, avem un feedback foarte bun. În cazul acestora, calitatea vieții este net superioară, mai ales pentru copii care purtau lentile de 3,5-4 și care, din cauza lentilelor, nu aveau câmpul vizual perfect, ca al celor care poartă dioptrii mai mici. Calitatea vieții este net superioară prin utilizarea lentilelor de noapte, încrederea în sine a copilului crește mult și, vederea lui fiind mai bună, toți părinții mi-au spus că sunt mulțumiți de evoluția copilului nu numai din punct de vedere al calității vederii, ci și din punct de vedere al personalității. Noi lucrăm cu aceste lentile de când am deschis clinica la Piatra Neamț. Și, având rezultate atât de bune, avem optimismul și încrederea să oferim tuturor celor care au miopie și această posibilitate. Suntem tot timpul deschiși la toate întrebările pe care le au pacienții, la toate problemele care pot să apară și noi îi consiliem permanent.

Interviu realizat de Geanina NICORESCU