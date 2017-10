Parcul statuilor, din nou în actualitate

Rotonda celebrităţilor revine în atenţia consilierului judeţean Iulian Luca(ALDE), care a adresat preşedintelui Cinsiliului Judeţean Neamţ, Ionel Arsene, o scrisoare de intenţie, prin care propune un proiect de hotărâre privind reconfigurarea zonei centrale istorice a municipiului Piatra Neamţ. Consilierul a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă că şeful CJ Neamţ „ a trimis către Primăria Piatra Neamţ o adresă prin care solicită stabilirea regimului juridic al terenului şi transferarea lui către Consiliul Judeţean Neamţ, în vederea derulării acestui proiect. Sperăm să dea curs solicitării noastre, pentru că orice oraş are astfel de busturi. Noi, cei de la Consiliul Judeţean suntem de acord să realizăm această rotondă a celebrităţilor, pe banii noştri şi consider că este un plus de valoare pentru întreg oraşul”, a precizat Iulian Luca. Este vorba despre o parte a unui proiect mai mare, iniţiat de Ionel Arsene, şeful CJ, prin care întreg centrul, de la clădirea telefoanelor până la complexul UNIC să devină zonă pietonală cu un puternic accent istoric istoric şi cultural. Iulian Luca propune realizarea în jurul statuii lui Ştefan cel Mare a unei rotonde a personalităţilor pietrene, realizate în bust de bonz. Ar urma să fie ridicate busturile celui mai bun primar al Pietrei, Nicu Albu, fostului ministru de finanţe, Emil Costinescu, general erou Nicolae Dăscălescu – a cărui statuie, spune consilierul, se află în centrul munipiului Cluj, pictorului postimpresionist Lascăr Vorel, fondatorului Muzeului de Arheologie Piatra Neamţ, Constantin Mătase, marelui fotograf Adolphe Chevallier, antreprenorului de edifici publice Carol Zani, pictorului suprarealist Victor Brauner, academicianului istoric Vasile Urechia Alexandru, sculptorului Vicenzo Puschiasis, primarului de Bucureşti Ioan I. Costinescu, bibliotecarului Curţi Regale, Gheorghe Teodorescu Kirileanu. Consilierul îl propune coordonator general al ansambului acestui proiect pe binecunoscutul artist pietrean Laurenţiu Dumitraşc.

Mariana OLTEAN TUDOSE