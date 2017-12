Până la 19 linguriţe de zahăr într-o figurină cu Moş Crăciun!

Studiul Asociaţiei Pro Consumatori trage un semnal de alarmă asupra pericolelor pe care zahărul adăugat în alimentele destinate copiilor cu vârste mici îl are asupra sănătății acestora.

Asociația Pro Consumatori (APC) a achiziționat, în ultima decadă a lunii noiembrie anul curent, 33 de sortimente de figurine din ciocolată cu sau fără alte adaosuri. La toate produsele analizate, cantitatea de zaharuri declarată de către producători depăşeşte cantitatea de 15 grame zahăr per 100 grame de produs, încălcându-se astfel recomandarea din Ordinul nr. 1563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, susţin specialiştii APC.

“Cantitatea de zahăr adăugat în sortimentele de figurine din ciocolată analizate variază între 8 și 19 lingurițe de zahăr per 100 grame produs, adică între 41,5 grame zahăr și 94,7 grame zahăr per 100 grame produs. Conținutul ridicat de zahăr din acest tip de produs explică și valoarea energetică ridicată, aceasta variază între 424 kcal și 616 kcal. Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca cel mult 10% din aportul zilnic de energie pentru adulți și copii să provină din zaharuri libere, ceea ce înseamnă aproximativ 25 de grame de zahăr pe zi.

Una dintre cele mai controversate teme de discuţie din ultima vreme este obezitatea la copii. Dacă până acum doar americanii erau „acuzaţi” de obezitate, în prezent problema a început să se manifeste și în rândul europenilor și, din păcate, afectează din ce în ce mai mulți copii. România este pe locul III în Europa în privinţa obezităţii infantile”, subliniază APC.

În privința frecvenței altor ingrediente din compoziția acestui tip de produs s-au constatat următoarele: 43% dintre sortimentele analizate conțin arome artificiale; 23% dintre sortimentele analizate conțin grăsimi din lapte. La numai 24% dintre produsele analizate se menționează conținutul de cacao, iar la numai 12% dintre produsele analizate se menționează conținutul de lapte.

În cele 33 de produse analizate s-au identificat 25 aditivi alimentari, după cum urmează: E100, E120, E131, E132, E150d, E160a, E160c, E163, E171, E330, E322, E325, E414, E442, E500ii, E503ii, E470b, E472c, E475, E476, E492, E901, E903, E904 și E1422. Spre exemplu, E903 – ceară de carnauba este un aditiv folosit pentru a da strălucire produselor și care poate produce iritații la nivelul pielii; E904 – shellac este un aditiv folosit pentru a da strălucire unor produse alimentare și care poate produce iritații la nivelul pielii; E1420 – amidon modificat acetilat este un aditiv de natură sintetică, folosit ca agent de îngroșare, care poate provoca alergii, dereglări hormonale, tulburări hepatice, boli intestinale și ale ficatului, tulburări hepato-biliare, tulburări ale tubului digestiv, tulburări nervoase și creșterea nivelului de colesterol.

Geanina NICORESCU