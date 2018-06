PĂCĂLEALĂ NESIMŢITĂ PENTRU CLIENŢI: Atenţie, hering colorat vândut sub denumirea de somon!

Comisarii pentru protecţia consumatorilor au primit o sesizare prin care li s-au adus la cunoştinţă faptul că peştele marinat MATIAS SALMON vândut sub denumirea de somon este, în realitate, hering colorat. Pentru verificări a fost demarată o acţiune de control la la SC Ocean Fish SRL, produsul reclamat fiind ambalat în caserole din material plastic, cu o cantitate netă declarată de 200 grame.

Eticheta identificatoare a produsului evidenţia la capitolul “Ingrediente” 85 % file hering marinat (file hering, sare, agent maturare somon, conservant: benzoat de sodiu) şi 15 % ulei vegetal de floarea – soarelui.Practic, heringul era colorant prin adăugarea unui praf făcut din somon! Din verificările comisarilor a rezultat că la prepararea fileurilor de hering se utilizează Ripener For Pollok (Coal Fish), echivalentul agentului de maturare somon (declarat pe etichetă). “Acest amestec este sub formă de pulbere, compus din agenţi acidifianţi (E331,E330), sare de gătit, dextroză, potenţiator de aromă (E621), informaţii care nu apăreau detaliate pe eticheta produsului. Din documentaţia prezentată, a rezultat că în momentul dozării se adaugă suplimentar şi alte substanţe, printre care şi colorant pentru Pollok, ceea ce conferă produsului nuanţa roz-portocalie. Coloraţia naturală a musculaturii heringului este alb – gălbuie, iar în urma procesului de preparare, prin utilizarea ingredientului denumit generic “agent maturare somon”, culoarea produsului finit devine roz-portocalie. În forma preambalată şi având inscripţionat în câmpul vizual principal al ambalajului denumirea Matias Salmon, coroborat cu prezenţa în lista de ingrediente a agentului de maturare somon, la care se adaugă şi eventuala amplasare în magazin în spaţiul destinat produselor din peşte şi în vecinatate direct ori apropiată cu produse precum somon, creează confuzii consumatorilor”, a transmis Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor, referitor la acest caz.

S-a dispus oprirea temporară a livrării în scop de comercializare a cantităţii de 160 kg Matias Salmon, în valoare de 4800 lei (cantitate aflată în stoc la momentul controlului) şi oprirea definitivă de la utilizare a unui număr de 1600 bucăţi etichete (aflate în stoc) şi care se utilizau la etichetarea produsului menţionat. A fost întocmit proces-verbal de constatare a contravenţiei, fiind aplicată o amendă în valoare de 10.000 lei.

Operatorul economic retrage voluntar produsul din reteaua de comercializare din toate loturile din magazine.

Geanina NICORESCU